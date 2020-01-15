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Рябошапка обеспокоился здоровьем тюремных заключенных

Генпрокурор обратился к премьеру Гончаруку о необходимости срочного внедрения реформ медицины в местах заключения

сегодня, 14:59
Автор:

• Екатерина Белоброва

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка обратился к Премьер-министру Украины Алексея Гончарука по безотлагательному вмешательству в ситуацию с торможением реформы уголовно-исполнительной медицины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Так, процесс плановой передачи функций оказания медицинской помощи осужденным и заключенным Министерства юстиции в Министерство здравоохранения Украины пока фактически не завершен. При этом конъюктурная сторона вопроса существенно и негативно влияет на фактическое состояние граждан Украины и иностранцев, которые находятся под контролем пенитенциарной системы. Только за последний год наблюдается рост смертности почти на 7% (517 случаев).

"В последнее время ответственные центральные органы исполнительной власти не проявили должной активности и фактически затормозили процесс,  что крайне негативно повлияло на состояние соблюдения конституционных прав заключенных на охрану здоровья и привело к систематичности нарушений требований законодательства в этой сфере", - отметил Руслан Рябошапка в своем обращении к главе правительства. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине значительно сократят количество тюремных зданий.




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Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=264711
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