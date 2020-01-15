Медведчук не допустит спекулянтов к земельной «кормушке», - Чорновил

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
Как отмечает политолог Тарас Черновил, народные депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" пытаются найти в законе об открытии рынка земли механизмы, которые не позволят заинтересованным лицам и спекулянтам скупить землю.
При этом, по словам Медведчука, предложение фракции "Слуга народа" об изменении регламента является попыткой перечеркнуть право законодательной инициативы для парламентариев.
"У партии власти и у монобольшинства в парламенте есть своя линия поведения. Они предлагают внести изменения в регламент, которыми, по сути, хотят перечеркнуть право законодательной инициативы нардепов, предусмотренное Конституцией, а также упростить процедуру принятия решений об изменениях в законодательство. Мы, безусловно, выступаем против этих изменений в закон", - сказал оппозиционер.
Политик уверен, что это делается для упрощения процедуры принятия любого закона при наличии парламентского большинства.
Напомним, ранее Виктор Медведчук заявлял, что законопроект о рынке земли не может быть вынесен на рассмотрение во втором чтении, пока документ не рассмотрен в комитете по вопросам аграрной и земельной политики, как того требует регламент Верховной Рады и украинское законодательство.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости