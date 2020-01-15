Медведчук не допустит спекулянтов к земельной «кормушке», - Чорновил

Как отмечает политолог Тарас Черновил, народные депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" пытаются найти в законе об открытии рынка земли механизмы, которые не позволят заинтересованным лицам и спекулянтам скупить землю.



При этом, по словам Медведчука, предложение фракции "Слуга народа" об изменении регламента является попыткой перечеркнуть право законодательной инициативы для парламентариев.

"У партии власти и у монобольшинства в парламенте есть своя линия поведения. Они предлагают внести изменения в регламент, которыми, по сути, хотят перечеркнуть право законодательной инициативы нардепов, предусмотренное Конституцией, а также упростить процедуру принятия решений об изменениях в законодательство. Мы, безусловно, выступаем против этих изменений в закон", - сказал оппозиционер.

Политик уверен, что это делается для упрощения процедуры принятия любого закона при наличии парламентского большинства.

Напомним, ранее Виктор Медведчук заявлял, что законопроект о рынке земли не может быть вынесен на рассмотрение во втором чтении, пока документ не рассмотрен в комитете по вопросам аграрной и земельной политики, как того требует регламент Верховной Рады и украинское законодательство.

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