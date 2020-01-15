Язык

Українська

Русский

Coinspot 15.01.2020

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 15.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Медведчук не допустит спекулянтов к земельной «кормушке», - Чорновил
НОВОСТИ Все новости

Медведчук не допустит спекулянтов к земельной «кормушке», - Чорновил

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук - один из немногих политиков Украины, который последовательно выступает против открытия рынка земли сельскохозяйственного назначения в Украине

сегодня, 17:37
Автор:

• Комментарии

Как отмечает политолог Тарас Черновил, народные депутаты от  "Оппозиционной платформы – За жизнь" пытаются найти в законе об открытии рынка земли механизмы, которые не позволят заинтересованным лицам и спекулянтам скупить землю.

При этом, по словам Медведчука, предложение фракции "Слуга народа" об изменении регламента является попыткой перечеркнуть право законодательной инициативы для парламентариев.

"У партии власти и у монобольшинства в парламенте есть своя линия поведения. Они предлагают внести изменения в регламент, которыми, по сути, хотят перечеркнуть право законодательной инициативы нардепов, предусмотренное Конституцией, а также упростить процедуру принятия решений об изменениях в законодательство. Мы, безусловно, выступаем против этих изменений в закон", - сказал оппозиционер.

Политик уверен, что это делается для упрощения процедуры принятия любого закона при наличии парламентского большинства.

Напомним, ранее Виктор Медведчук заявлял, что законопроект о рынке земли не может быть вынесен на рассмотрение во втором чтении, пока документ не рассмотрен в комитете по вопросам аграрной и земельной политики, как того требует регламент Верховной Рады и украинское законодательство.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://replyua.net/news/188960-snova-prishlo-vremya-timoshenko-i-medvedchuka-obeschayut-sdelat-vse-chtoby-ne-dat-prinyat-zakon-o-rynke-zemli.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...