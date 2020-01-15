Скандальный эколог Малеваный готовится возглавить Государственную экологическую инспекцию

Столичный чиновник уже подал декларацию о доходах за 2018 год в Национальное агентство по предотвращению коррупции, пишет издание "Стопкор".



"Сразу же бросается в глаза, что потенциальный чиновник категории А является бездомным. Так, кандидат не задекларировал ни жилой недвижимости - ни собственной, ни арендованной", - пишут журналисты.

Авторы материала также отмечают, что Малеваный указал в декларации годовую зарплату в размере 257 тыс. грн. Его супруга Елена, которая является предпринимателем, за год заработала почти 650 тыс. грн.

В то же время, чиновник с супругой, у которых двое детей, задекларировали элитные автомобили, добавляют журналисты. Так, в декларации указан Volkswagen Touareg 2011 г.в. и кроссовер Peugeot 3008 2018 г.в., пишут СМИ. А в декларации от апреля 2019 года указан Volkswagen Touareg 2017 г.в., рыночная стоимость которого составляет 1,5-1,8 млн грн.

По информации журналистов, Елене Малеваной принадлежит 50% уставного капитала в ООО "Стройинвестгруп", которое фигурирует в уголовном деле №758/14602/19. В ноябре 2019 г. Подольский районный суд Киева по ходатайству прокурора арестовал якобы самовольно захваченный компанией земельный участок. На этой земле, по версии следствия, застройщик начал незаконные строительные работы без соответствующей проектно-земельной документации.

Елене Малеваной также принадлежит ООО "Сити Инсайт", которое, по данным СМИ, является фигурантом уголовного дела №591 / 3382/18 о якобы пособничестве в даче взяток в профильном Министерстве.

По словам авторов материала, при попустительстве Малеваного в КГГА реализуется схема сокрытия уничтожения более 1100 га зеленых зон от жителей столицы.

Кроме того, согласно данным системы YouControl, Андрей Малеваный одновременно с работой в КГГА якобы руководил КП по содержанию зеленых насаждений Соломенского района Киева, пишут журналисты. Это коммунальное предприятие фигурирует в уголовном деле о хищении госсредств.

По информации журналистов, Государственную экологическую инспекцию должен был возглавить Егор Фирсов, который в конце ноября 2019 г. был назначен и.о. председателя ведомства. Но, как пишут СМИ, конкурс умышленно "слили" под Андрея Малеваного. По словам нардепа от парламентской фракции "Слуга народа" Ольги Василевской, после назначения Малеванного об экологии якобы можно забыть.

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