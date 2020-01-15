Густелев остается главой "Киевавтодора" благодаря дружбе с Кличко и отношениям с замминистра инфраструктуры, – СМИ

Главе коммунального предприятия "Киевавтодор" Александру Густелеву, который ранее был фигурантом нескольких уголовных производств, удается сохранить должность благодаря покровительству столичного градоначальника Виталия Кличко, а также заместительнице министра инфраструктуры Украины Натальи Форсюк. Об этом пишет Politeka.

В статье одного из отечественных СМИ пишут, что в результате действий Густелева в бюджете недосчитались полмиллиарда гривень. Ему приписывают создание "преступной группы", которая якобы под прикрытием Густелева могла присвоить средства столичного бюджета, выделенные на содержание и ремонт городских дорог и мостов. То, что несмотря на такие обвинения глава "Киевавтодора" остается на своей должности издание связывает с его дружбой с Виталием Кличко, что подтверждают множественные фото в нерабочей атмосфере, когда Густелев и Кличко катаются на мотоциклах, вместе посещают баню и т.д.

Кроме того, Виталий Кличко совсем недавно подал в Кабинет министров Украины кандидатуру чиновника на согласование на должность заместителя мэра Киева.

Также издание предполагает, что Густелева связывают близкие отношения с заместителем министра инфраструктуры Украины Натальей Форсюк, что также может способствовать его карьере.

В то же время СМИ пишут, что открытым остается вопрос, согласует ли неоднозначное назначение глава правительства Алексей Гончарук.

Ранее "Комментарии" писали, что Национальная полиция начала расследование уголовного производства по заявлению мэра Киева Виталия Кличко против руководителя Офиса президента Андрея Богдана.

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