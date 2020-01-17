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Суд арестовал счета "Киевметростроя"

Подрядчика строительства подозревают в попытках хищения бюджетных средств

сегодня, 14:17
Автор:

• Наталья Шевченко

Столичный Печерский районный суд арестовал банковские счета компании "Киевметрострой" из-за дела о растрате при строительстве Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" к жилому массиву Виноградарь, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Арест был наложен на счета в рамках уголовного производства для предотвращения мошеннического завладения бюджетными средствами должностными лицами "Киевметростроя”. Вскоре будет обращение в суд с ходатайством о передаче этих средств в АРМА с возможностью выплат на строительство метрополитена под контролем государства.

Как сообщали "Комментарии", строительство двух станций метрополитена на массив Виноградарь обойдется в 5 млрд. грн.

В начале февраля этого года мэр Киева Виталий Кличко анонсировал, что в течение трех лет планируется ввести в эксплуатацию две новые станции метрополитена – "Проспект Правды" и "Мостицкая". Эти две станции будут продолжением тоннеля до Ветряных гор. Говоря о перспективах строительства метро на Троещину, Кличко подчеркнул, что это возможно только после достройки Подольско-Воскресенского моста.


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Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=264874
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