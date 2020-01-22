В Украине празднуют День Соборности

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В Украине 22 января отмечается День Соборности. Этот праздник посвящен годовщине со
дня провозглашения в 1919 году Акта воссоединения УНР и ЗУНР в единое
украинское государство.
В 1990 году украинцы
взялись за руки и образовали "живую цепь" от Киева до Ивано-Франковска, которая
символизировала единство. В этом мероприятии участвовали от 500 тыс до 3 млн
человек.
Официальный государственный статус День Соборности Украины
получил в 1999 году после указа бывшего президента страны Леонида Кучмы.
В декабре 2011 года беглый президент Виктор Янукович своим
указом объединил этот праздник с Днем Свободы, который отмечался 22 ноября и
был посвящен годовщине Оранжевой революции. Официальное празднование Дня
Свободы было отменено.
Сегодня же, в честь праздника президент Украины Владимир
Зеленский записал видеообращение к украинцам.
По его словам, чтобы
Украина стала сильной, всем нужно объединиться и сейчас, как никогда, нужно
единение всех перед новыми и старыми вызовами.
Как сообщало издание "Комментарии", 22 января 2014
года во время Революции Достоинства на Майдане от огнестрельных ранений погибли
первые участники массовых протестов, среди которых оказались Сергей Нигоян и
Михаил Жизневский.
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