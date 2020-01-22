В Украине празднуют День Соборности

В Украине 22 января отмечается День Соборности. Этот праздник посвящен годовщине со дня провозглашения в 1919 году Акта воссоединения УНР и ЗУНР в единое украинское государство.

В 1990 году украинцы взялись за руки и образовали "живую цепь" от Киева до Ивано-Франковска, которая символизировала единство. В этом мероприятии участвовали от 500 тыс до 3 млн человек.

Официальный государственный статус День Соборности Украины получил в 1999 году после указа бывшего президента страны Леонида Кучмы.

В декабре 2011 года беглый президент Виктор Янукович своим указом объединил этот праздник с Днем Свободы, который отмечался 22 ноября и был посвящен годовщине Оранжевой революции. Официальное празднование Дня Свободы было отменено.

Сегодня же, в честь праздника президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам.

По его словам, чтобы Украина стала сильной, всем нужно объединиться и сейчас, как никогда, нужно единение всех перед новыми и старыми вызовами.

Как сообщало издание "Комментарии", 22 января 2014 года во время Революции Достоинства на Майдане от огнестрельных ранений погибли первые участники массовых протестов, среди которых оказались Сергей Нигоян и Михаил Жизневский.

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