Кулеба не может прожить на 50 тысяч гривен в месяц

Вице-премьер министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба в прошлом месяце получил зарплату 50 тысяч гривен. Однако ему этого не хватает, и он вынужден тратить свои сбережения, пишет Deutsche welle.

По его словам, справедливой была бы та зарплата, которая позволила бы ему содержать семью, и которая достойно оплачивала бы ему все его усилия на занимаемом посту.





Ранее министр образования и науки Анна Новосад рассказала, что ее зарплаты в 36 тысяч гривен достаточно, чтобы нормально прожить, однако этих средств мало, чтобы делать какие-то сбережения, откладывать на пенсию.



Министра юстиции Украины Дениса Малюську не устраивает его зарплата, и если ее не поднимут до 80 тысяч, то надолго его не хватит. По словам чиновника, он вынужден расходовать деньги, полученные на предыдущей работе.

Как сообщало издание "Комментарии", минимальная заработная плата в Украине вырастет на 550 грн. В проекте бюджета-2020, который министры подготовили ко второму чтению, закладывается повышение минимальной зарплаты до 4 723 грн. По сравнению с нынешней "минималкой" (2019 года), которая составляет 4 173 грн, это больше на 550 грн.

21 января народный депутат Алексей Гончаренко внес в Верховную Раду документ, которым предложил понизить зарплату народным избранникам до 9446 гривен. В своем Telegram-канале он написал, что ежемесячный оклад нардепов должен составлять два прожиточных минимума, а зарплата – не более двух минимальных зарплат.







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