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Медведчук: Продажа земли без референдума невозможна

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук в очередной раз заявил, что закон о рынке земли сельскохозяйственного назначения власть должна принимать только после референдума

22 января 2020, 18:00
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Политик отметил, что фракция "ОПЗЖ" подала 3299 правок к законопроекту о рынке земли, среди которых есть и те, которые предусматривают проведение всеукраинского референдума по данному вопросу.

"Наша позиция однозначна – продажа земли может иметь место только после референдума. И это позиция, которую мы будем отстаивать", – подчеркнул Медведчук.

По словам нардепа, если пропрезидентское большинство в Верховной Раде откажется рассматривать все внесенные к закону правки, то "Оппозиционная платформа – За жизнь" будет обращаться в Конституционный суд Украины. 

"Мы не сказали, что мы будем настаивать, а мы настаиваем. И именно поэтому на сегодняшний день закон № 2178 о продаже земель сельскохозяйственного назначения до сих пор не принят. Мы будем требовать, чтобы все наши правки, а именно 3299, как определено комитетом, таких правок на сегодняшний день 4018, были предметом рассмотрения в зале", – резюмировал Медведчук.


Напомним, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявлял, что запуск рынка земли является требованием МВФ, США и американского миллиардера Джорджа Сороса.


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Источник: http://zagittya.com.ua/news/novosti/medvedchuk_nasha_pozicija_odnoznachna_prodazha_zemli_mozhet_imet_mesto_tolko_posle_referenduma.html
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