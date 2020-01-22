Медведчук: Продажа земли без референдума невозможна

Политик отметил, что фракция "ОПЗЖ" подала 3299 правок к законопроекту о рынке земли, среди которых есть и те, которые предусматривают проведение всеукраинского референдума по данному вопросу.



"Наша позиция однозначна – продажа земли может иметь место только после референдума. И это позиция, которую мы будем отстаивать", – подчеркнул Медведчук.



По словам нардепа, если пропрезидентское большинство в Верховной Раде откажется рассматривать все внесенные к закону правки, то "Оппозиционная платформа – За жизнь" будет обращаться в Конституционный суд Украины.



"Мы не сказали, что мы будем настаивать, а мы настаиваем. И именно поэтому на сегодняшний день закон № 2178 о продаже земель сельскохозяйственного назначения до сих пор не принят. Мы будем требовать, чтобы все наши правки, а именно 3299, как определено комитетом, таких правок на сегодняшний день 4018, были предметом рассмотрения в зале", – резюмировал Медведчук.





Напомним, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявлял, что запуск рынка земли является требованием МВФ, США и американского миллиардера Джорджа Сороса.

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