Государственник думает о следующих поколениях, политик – о выборах, а КВН-щики - не думают и не делают, - политолог

"Настоящий государственный деятель не ждет, пока придет болезнь – а предлагает рецепты, как лечить, еще на подходе. Причем, предлагает работающую конкретику, а не бла-бла-бла. Впрочем, нынешняя власть даже на это неспособна", - констатирует в своем блоге политический аналитик Алексей Калиниченко.



По его словам, украинская элита только один раз предлагала стратегический проект комплексного решения инфраструктурной проблемы. Речь идет о "Комитете-2005", который инициировал нынешний глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.



"Медведчук, занимавший пост первого вице-спикера, предвидел, что первые проблемы с инфраструктурой начнутся в 2005 году – и предложил подойти к этому моменту подготовленными. Идея "Комитета-2005" заключалась в том, чтобы понять, какие проблемы грозят Украине из-за износа инфраструктуры - и разработать план ремонта и замены теплосетей, водопровода etc для всей Украины", - пишет аналитик.



Калиниченко отметил, что был предложен полноценный план по предотвращению инфраструктурного кризиса, который предусматривал список необходимых действий, привлечение специалистов, а также финансирование.



Эксперт отметил, что ситуация с киевским торговым центром Ocean Plaza, который залило кипятком из-за прорыва трубы отопления, показывает, что прогнозы Медведчука начинают сбываться.



"Собственно, трагедия Алчевска, которая грянула уже в следующем 2006 году, на деле показала, насколько он был прав. И на примере той же Ocean Plaza мы видим, как прогнозы Медведчука сбываются на наших глазах – но беда в том, что при власти люди, которые просто неспособны решать задачи такого масштаба. Кстати, это хороший критерий, чтобы оценивать профессионализм власти", - убежден политический аналитик.



Резюмируя, Калиниченко предложил переформулировать афоризм Джеймса Фримана Кларка: "Государственный деятель думает о следующих поколениях, политик – о следующих выборах, а "зеленые" КВН-щики – вообще ни о чем не думают и ничего не делают".

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