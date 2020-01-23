Российские политики пытались “прорваться” в Украину, но таможня не дала добро

В аэропорт "Борисполь" рейсом из Лондона прибыл бывший мэр Пскова и бывший депутат местного областного собрания представитель партии РФ "Единая Россия" Ян Лузин, однако Государственная пограничная служба отказала им в пересечении границы Украины, пишет “Украинская правда”.

Оказалось, что политики не смогли подтвердить цель своего пребывания. Сегодня утром они вылетели из "Борисполя" в Германию.

Еще два политика Юрий Гольман из Омской области и Валентин Малетин не смогли пройти пограничный контроль в пункте пропуска "Киев (Жуляны)". По их словам, они прибыли в Киев для участия в конференции, но в результате их развернули обратно.

Как сообщало издание "Комментарии", весной в киевском Дворце "Украина" должен состояться концерт известного российского поп-исполнителя Александра Серова, который внесен в базу "Миротворца" в связи со своим посещением оккупированного Крыма со стороны Российской Федерации, что является фактическим признанием аннексии законной. Патриотически настроенные организации немедленно отреагировали на анонс приближающегося концерта, а журналисты обратились в СБУ с просьбой пояснить позицию силового ведомства в отношении Серова





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