Российские политики пытались “прорваться” в Украину, но таможня не дала добро

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В аэропорт "Борисполь" рейсом из Лондона прибыл
бывший мэр Пскова и бывший депутат местного областного собрания представитель партии
РФ "Единая Россия" Ян Лузин, однако Государственная пограничная
служба отказала им в пересечении границы Украины, пишет “Украинская правда”.
Оказалось, что
политики не смогли
подтвердить цель своего пребывания. Сегодня утром они вылетели из
"Борисполя" в Германию.
Еще два политика Юрий Гольман из Омской области и Валентин Малетин не смогли пройти пограничный контроль в пункте пропуска "Киев (Жуляны)". По их словам, они прибыли в Киев для участия в конференции, но в результате их развернули обратно.
Как сообщало издание "Комментарии", весной в киевском Дворце "Украина"
должен состояться концерт известного российского поп-исполнителя Александра Серова, который внесен в базу "Миротворца" в связи со своим
посещением оккупированного Крыма со стороны Российской Федерации, что является
фактическим признанием аннексии законной. Патриотически настроенные организации
немедленно отреагировали на анонс приближающегося концерта, а журналисты обратились
в СБУ с просьбой пояснить позицию силового ведомства в отношении Серова
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