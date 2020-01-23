Власть через псевдоконкурс «завела» в ГАСИ бывшую помощницу Яценюка, - эксперт

Эксперт в области градостроительства, член Украинской академии архитектуры Виктор Глеба обратил внимание, что проголосовала за ее назначение и бывшая помощница экс-премьера Арсения Яценюка Наталья Козловская, которая была отстранена от работы в комиссии распоряжением премьер-министра.



"Слуги народа" уже решили, кто будет победительницей конкурса на главу коррупционной ГАСИ. Ранее Премьер-министр всех "прокатил" распоряжением об отстранении одного из членов конкурсной комиссии — человека из команды Яценюка - Натальи Козловской. Тем не менее, после своего отстранения она проголосовала за кандидатуру Елены Костенко, ранее работавшей помощницей того же Яценюка. Вот так завели своего человека сначала на первого заместителя председателя ГАСИ, что впоследствии дало ей возможность успешно принять участие в конкурсе и на самого руководителя ГАСИ", - констатировал эксперт.



По словам Глебы, конкурс на должность главы ГАСИ был проведен с нарушением законодательства. Однако Офис генпрокурора, Национальное антикоррупционное бюро, Госбюро расследований и Нацагентство по предотвращению коррупции на это якобы не реагируют.



"Неудивительно - Офис президента рулит и Корниенко, глава партии Слуга народа, руководит уже коррупционными потоками от СС-3 и СС-2 (классы риска в строительстве), поставив человека предыдущей власти на схемы откатов", - пишет эксперт.



Глеба также призвал Кабмин немедленно рассмотреть предложения группы экспертов в сфере градостроительства, провести аудит ГАСИ и расследование деятельности нынешних топ-чиновников, "смотрящих" и лоббистов крупных застройщиков.



"Госархстройинспекция печатает разрешения и декларации на строительство, и сама себя проверяет 7 лет, но никто не хочет даже прочитать, что писала группа по реформированию отрасли градостроительства - всем нужны деньги, а не механизмы. Кабмин так и не рассмотрел наши предложения. Гончарук обещал уволить коррупционеров, но закрыл глаза на то, что отстраненная им член конкурсной комиссии проголосовала и добилась того, чтобы ее коллега вернула братьев Горовых к финансовым потокам черного нала ГАСИ", - резюмировал эксперт.



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