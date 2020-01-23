Медведчук устраивает международную политику на фоне провалов власти в мире, - эксперт

"Пока Зеленский выступает со странными речами в пустом зале Давоса, а потом устраивает демарш в Израиле, Медведчук методично выстраивает грамотную международную политику по реализации договоренностей в рамках "нормандского формата", - подчеркнул эксперт.



Чаплыга отметил, что Медведчук проводит встречу с французскими сенаторами и депутатами, на которой обсуждается выполнение Минских соглашений.



"В ноябре прошлого года Медведчук предложил создать Межпарламентскую группу из депутатов Франции, Германии, России и Украины, чтобы разработать законы для политических пунктов Минских соглашений", - пояснил он.



По словам эксперта, украинское руководство могло само выступить с подобной инициативой, но представители власти занимались политическим туризмом.



"Что мешало Зеленскому самому первым выступить с инициативой, которую предложил Медведчук? Она же логична, очевидна и лежит на поверхности! Более того - тот, кто ее воплотит (а это не так уж и сложно) тот и будет задавать политические тренды", - считает Чаплыга.



Эксперт также обратил внимание, что европейские депутаты помнят о поддержке инициативы Медведчука со стороны президента РФ Владимира Путина. Поэтому все понимают, что "Межпарламентский диалог" Медведчука - это, в том числе, прямой выход на Путина.

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