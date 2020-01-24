«Это вероломство»: у Рябошапки решили расследовать гибель «кибргов» в ДАПе 5 лет назад

Офис генерального прокурора начал расследование по факту преступления против бойцов Вооруженных сил Украины в Донецком аэропорту, которое произошло 20 января 2015 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны, сопряженных с умышленным убийством).



Отмечается, что прокуроры снова изучили материалы уголовных производств, которые расследует Служба безопасности Украины по фактам грубого нарушения норм международного гуманитарного права боевиками террористической "ДНР".



"Речь идет о детальном изучении обстоятельств подрыва здания Донецкого аэропорта, в целом по обороне ДАП расследуется более сотни преступлений, совершенных участниками террористических организаций против украинских военнослужащих. Было установлено, что в действиях боевиков и их главарей имеются признаки вероломства, что прямо запрещено статьей 37 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года", - пояснили в прокуратуре.



Отмечается, что 20 января 2015 года боевики пригласили украинских военных, оборонявших ДАП, для согласования прекращения огня якобы с целью эвакуации погибших и раненых с поля боя. Но на самом деле они использовали временное перемирие для получения военного превосходства и установили взрывчатку на элементы конструкции нового терминала аэропорта, где находились бойцы ВСУ. После окончания перемирия террористы взорвали конструкцию терминала, в результате чего бетонные перекрытия и потолок в нескольких местах терминала обвалился и украинские военные оказались под завалами.



В Офисе генпрокурора добавили, что это второй факт вероломства в войне на Донбассе. Первым был Иловайский котел.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.



Напомним, бои за Донецкий аэропорт между украинскими военными и пророссийскими террористами и наемниками длились с конца мая 2014 года. Оборона продлилась 242 дня, за что враг назвал украинских военных и добровольцев, которые удерживали позиции, "киборгами". Боевики использовали временное перемирие для того, чтоб заминировать терминал, где находились бойцы ВСУ. Штурм украинских позиций был 20-21 января 2015 года. За все время боев за аэропорт погибли более 100 украинских военных и свыше 400 — получили травмы. Некоторые "киборги" попали в плен террористов. Потери врага были в несколько раз выше.

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