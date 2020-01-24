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«Прослушка» Гончарука: кому мог быть выгоден «слив» информации

Политический эксперт считает, что скандал с "пленками Гончарука" мог быть выгоден Андрею Ермаку

24 января 2020, 16:59
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В Украине не утихают страсти из-за опубликованных "пленок Гончарука", где якобы премьер Украины называет себя "профаном в экономике". Общественность, а также политики и журналисты до сих пор пытаются найти ответы на вопросы: кому это выгодно и что повлечет за собой так называемый слив аудиоданных.

Политический эксперт Юлия Пилецкая в своем блоге пишет: негативное восприятие президентом эффективности работы Алексея Гончарука на должности и нежелание президента освобождать его якобы могло побудить окружение Зеленского, "подталкивая" его сделать кадровые выводы относительно премьер-министра. По ее словам, Андрей Ермак якобы больше всего заинтересован в дискриминации главы правительства, а сам скандал с записью разговора произошел "под его четким и скоординированным влиянием". Именно поэтому на обнародованных записях не было ничего криминального, что могло бы дискредитировать всю команду Зеленского, а лишь проявления неуважения к самому президенту и некомпетентности премьер-министра – считает эксперт.
"В этом перевороте действовала группа с общими интересами Коломойского, Бродского, Данилова, Коболева и Витренко. Все сорвалось из-за того, что Витренко и Коболев в последний момент вышли из договоренностей слить Гончарука, - пишет Юлия Пилецкая. -  И если бы Витренко и Коболев не вышли в последний момент из договоренности, то переворот был бы удачным".
Эксперт полагает, что в кулуарной борьбе в Офисе президента Андрей Ермак хочет расширить свое влияние на экономическую и внутреннюю политику, пользуясь кредитом доверия от Зеленского, однако "на каждом шагу фактически подставляя его". "Ведь в результате всех этих властных распрей страдает репутация как команды президента в частности, так и нашей страны - в целом", - считает политический эксперт.


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Источник: https://blogs.korrespondent.net/blog/politics/4186078/
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