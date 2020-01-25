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Зарплаты в СНБО: по 70-100 тыс грн получили Данилов и заместители в декабре

У секретаря СНБО оклад составляет 18 тыс грн, но с надбавками и премиями начислено 98 тыс грн

25 января 2020, 21:15
Автор:

• Таисия Ерохина

В декабре сотрудники Совета национальной безопасности Украины (СНБО) получили зарплаты с премиями и надбавками, благодаря которым им было начислены суммы от 73 до 107 тыс грн. Данные предоставил аппарат СНБО "Українським новинам".

Так, секретарю Алексею Данилову в декабре насчитали зарплату в размере 98 134 грн. Из этой суммы должностной оклад составляет 18 тыс, надбавка за выслугу лет – 3 780, надбавка за работу в условиях режимных ограничений – 3 600, надбавка госэксперту по вопросам тайны – 3 600, надбавка за интенсивность труда – 18 тыс, индексация зарплаты – 754 и премия – 50 тыс. На руки, после оплаты налогов, он получил почти 78 тыс.

Первый заместитель Данилова Михаил Коваль получил больше: начислено было 107 тыс грн, после оплаты налогов – выдано 105 тыс грн. У еще одного заместителя – Сергея Демедюка – в декабре вышла зарплата в размере 102 тыс грн, а к выдаче начислено – 83 тыс грн. Заместитель Сергей Кривонос с учетом оплаты налогов получил 72 тыс грн.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский за год получил меньше, чем глава ОП Андрей Богдан.


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Источник: https://ukranews.com/news/679671-zarplata-danilova-za-dekabr-sostavila-98-tys-griven
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