Зарплаты в СНБО: по 70-100 тыс грн получили Данилов и заместители в декабре

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В декабре
сотрудники Совета национальной безопасности Украины (СНБО) получили зарплаты с
премиями и надбавками, благодаря которым им было начислены суммы от 73 до 107 тыс грн.
Данные предоставил аппарат СНБО "Українським новинам".
Так, секретарю
Алексею Данилову в декабре насчитали зарплату в размере 98 134 грн. Из этой
суммы должностной оклад составляет 18 тыс, надбавка за выслугу лет – 3 780,
надбавка за работу в условиях режимных ограничений – 3 600, надбавка госэксперту по вопросам тайны – 3 600, надбавка за интенсивность труда –
18 тыс, индексация зарплаты – 754 и премия – 50 тыс. На руки, после оплаты
налогов, он получил почти 78 тыс.
Первый заместитель
Данилова Михаил Коваль получил больше: начислено было 107 тыс грн, после оплаты
налогов – выдано 105 тыс грн. У еще одного заместителя – Сергея Демедюка – в декабре
вышла зарплата в размере 102 тыс грн, а к выдаче начислено – 83 тыс грн. Заместитель Сергей Кривонос с учетом оплаты налогов получил 72 тыс грн.
Ранее издание "Комментарии"
сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский за год получил меньше, чем
глава ОП Андрей Богдан.
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