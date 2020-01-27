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Федина призывает срочно отправить Богдана в карантин

Нардеп сочла, что эти меры следует применить по отношению к руководителю Офиса президента из-за его поездок в Китай

сегодня, 12:25
Автор:

• Елена Волкова

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" София Федина считает, что руководителя Офиса президента Андрея Богдана нужно срочно отправить в карантин из-за его поездок в Китай. Об этом политик написала на своей странице в Facebook.

По словам народной избранницы, такие меры нужно принять из-за вспышки коронавируса по отношению к Андрею Богдану, а также всем, кто был в поездке вместе с ним. К слову, пост нардепа собрал более 800 лайков.

Напомним, согласно последним данным, от пневмонии, которая развилась в результате инфицирования, в Китае умер уже 81 человек.

Также "Комментарии" сообщали о том, что что в отношении депутата Софии Федины и ее подруги, волонтера под псевдонимом Маруся Зверобой, Госбюро расследований открыло уголовное дело по факту угроз физической расправы гаранту Конституции Владимиру Зеленскому.


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Источник: https://www.facebook.com/sofiya.fedyna/posts/10157726732680390
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