Если бы новая власть и оппозиция объединились, конфликт на Донбассе уже был бы разрешен, - Кузьмин

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда продолжают вести "порочную политику режима" Петра Порошенко. Об этом заявил доктор юридических наук, народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин, пишет NewsOne.

По его словам, многие действия и риторика представителей новой власти схожие с аналогичными действиями предшественников, при этом какого-либо прогресса в Украине пока что не наблюдается. Кузьмин убежден, что как нынешней, так и прежней власти выгоден конфликт, происходящий сегодня в Украине. В то же время за красивыми лозунгами, убежден нардеп, не стоит ничего конструктивного, а потому оппозиции пришлось взять инициативу в свои руки.

"Сегодня оппозиция делает гораздо больше для разрешения конфликта, чем власти. И последние инициативы Виктора Медведчука яркий тому пример. Уже создано межфракционное объединение в Раде и межпарламентское объединение Нормандской четверки. Ведь Украина является парламентской-президентской, а не президентской республикой, а значит, вопросы войны и мира должен решать парламент, а не чиновники Офиса президента", - подчеркивает парламентарий.

Ренат Кузьмин напомнил, что сейчас Медведчук ведет переговоры о совместной работе с лидерами парламентов Франции и Германии. Следующий этап – Госдума России. Политик заверил, что в скором времени украинцы увидят реальные результаты этой работы.

Рассказал народный депутат и о перспективах объединения Медведчука и Зеленского. Такое развитие событий, по его мнению, было бы оптимальным. Дескать, если бы власть и оппозиция объединились в плане урегулирования конфликта на Донбассе, он был бы уже давно разрешен.

"К сожалению, Украиной руководят инфантильные и политически незрелые люди, не способные на принятие волевых решений. Но, как говорится, надежда умирает последней. А значит, будем ждать объединения усилий и скорейшего решения конфликта на Донбассе в интересах всего украинского народа", - резюмировал Кузьмин.





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