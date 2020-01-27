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"Добро пожаловать в ад, бл...ди": Кива обещает мстить "организаторам" драки с АТОшником

Скандальный нардеп Илья Кива убежден, что драку спровоцировали его политические противники, чтобы дискредитировать его имя

сегодня, 16:05
Автор:

• Екатерина Белоброва

Известный своим одиозным поведением народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива снял видеообращение к предполагаемым организаторам драки в киевском ресторане, которая произошла между ним и участником АТО Михаилом Майманом несколько дней назад. Обещание наказать назначенных им виновных - экс-нардепов от "БПП" Артура Палатного и Николая Паламарчука - Кива выложил на своей странице в Facebook.

В публикации действующий нардеп называет своего оппонента Палатного  "главным сутенером страны", а Паламарчуку вменяет заработок на преступлениях.

"Я иду за вами, я посажу вас, я закрою ваши публичные дома и засуну их в ваши вонючие рты. Остановить меня может точно никто. Кроме моего руководителя, моей мамы и Господь Бога. А у них я за вас получил согласование", - указал Кива.

При этом сам автор послания не объясняет, почему воспринимает потасовку с АТОшником как политический заказ, а не бытовой конфликт, ведь на видеозаписи с камеры ресторана четко видно, кто стал инициатором драки - сам Кива нанес первый удар своему противнику. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что участник конфликта с Ильей Кивой ветеран АТО Михаил Майман рассказал свою версию о причинах рукоприкладства в отношении нардепа и подчеркнул, что знаком с ним лично.


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