ДАБИ может лишиться части полномочий, - советник премьер-министра Юрий Голик

Ранний старт большого дорожного строительства тормозят отдельные структуры, которые не выдают разрешительные документы. В частности, Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ, укр. – ДАБІ), по словам советника премьер-министра Юрия Голика, вот уже несколько месяцев задерживает разрешение на начало работ на одной из самых приоритетных трасс 2020 года Днепр-Решетиловка. Об этом в Фейсбуке пишет советник премьера.

"Это уже шестой или седьмой отказ ДАБИ по этому участку трассы. Запятые в документах уже менялись. Уточняющие документы предоставлялись. Изменения в один из нормативных документов Минрегиона были внесены, чтобы убрать застарелые подходы. Но нет. ДАБИ упорно продолжает гнуть свою линию", - сообщает подробности Голик.





Между тем, трасса Днепр-Решетиловка, о которой идет речь, буквально за день до поста Голика была названа премьер-министром Алексеем Гончаруком "приоритетом №1" на 2020 год.

Во время презентации программы правительства и Укравтодора на 2020 год премьер сказал: "Я обращаюсь ко всем органам власти. С 1 марта, в зависимости от погодных условий, мы начинаем беспрецедентный ремонт дорог по всей стране. И мы должны быть готовы к максимально раннему началу сезона. Со стороны органов государственной власти все процедуры, все бумаги и проекты нужно оформить и завершить до этого момента, чтобы загрузить все мощности бизнеса. Мы знаем, что есть отдельные глупости, например, часто кто-то оспаривает результаты тендеров в Антимонопольном комитете. Я прошу Комитет быть честным и проявить твердость. Я знаю, что ДАБИ морочит голову – есть много нареканий на работу этого органа. Но мы сейчас перезагружаем его менеджмент. Я уверен, что проблем не будет. А если будут, то говорите нам – мы готовы принимать жесткие кадровые решения, потому что у нас есть один важный и очень ограниченный ресурс - время".

Как утверждает Голик, для минимизации препятствий со стороны ДАБИ ее влияние на ход дорожных работ планируется кардинально уменьшить.

"В Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект, сводящий суть подобных процедур к банальному уведомлению ДАБИ, а не получению у нее разрешения. Ранее, для одной из отраслей так уже было сделано - эффект поразительный", - пишет Голик.

Напомним, 27 января Укравтодор и правительство представили программу дорожного строительства на 2020 год, которой предусмотрено капитально отремонтировать более 6 500 км дорог разных категорий.









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