Мендель получает больше, чем Зеленскй и Богдан

С июня по декабрь 2019 года пресс-секретарь Президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель получила 370 563,02 гривны заработной платы. В среднем это около 53 тысяч гривен в месяц. Об этом сообщили в Государственном управлении делами в ответ на запрос “УНН”.

"В 2019 году пресс-секретарю Президента Украины Юлии Мендель начислена заработная плата в сумме 370 563,02 гривны. С 1 января 2020 года должностной оклад по должности пресс-секретаря Президента Украины составляет 27 187 гривен", - говорится в сообщении.

Это значительно больше, чем получает за свою работу президент Украины Владимир Зеленский. Зарплата Мендель превышает и те суммы, которые во главе Офиса президента зарабатывает Андрей Богдан.

Напомним, что журналист "Радио Свобода" Сергей Андрушко пытался задать Зеленскому вопрос о главе Офиса президента Андрея Богдана, но Мендель оттолкнула его. Мендель объяснила свой поступок тем, что журналисты не имеют права нарушать безопасность первого лица. В связи с этим скандальным инцидентом телевизионный журналист Даниил Яневский написал на пресс-секретаря президента Украины Юлию Мендель заявление в полицию.

Вскоре Глава государства Владимир Зеленский пошутил по поводу скандала с участием пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель.

Во время брифинга Зеленского о заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе он спросил у своего пресс-секретаря, никого ли она не толкала?

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