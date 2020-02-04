Вред или политическая воля: эксперты оценили идею продажи воды в Крым

Украина рассматривает вариант с продажей воды в аннексированный россиянами Крым, сообщил член бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов. Опрошенные изданием "Комментарии" эксперты неоднозначно отнеслись к подобным планам.



Польза для Украины

Народный депутат Украины IV и V созывов, директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш уверен: "Решение перекрыть воду в Крым, принятое предыдущей евромайданной властью, лишний раз подтверждает, что та власть, несмотря на все свои ритуальные завывания: "Крым – это Украина!", на самом деле рассматривала крымчан не как граждан своей страны, а как своих врагов, которым нужно перекрывать воду, электричество и так далее".



В результате перекрытия поступления воды по Северо-Крымскому каналу в Крым эта вода из канала теперь просто сливается в Черное море, отмечает директор УЦСА.



"Никакой пользы для Украины от такого решения нет. Поэтому любые варианты, направленные на возобновления поступления воды в Крым, можно только приветствовать, – подчеркивает Филиндаш. – Понятно, что необходимо урегулировать все экономические вопросы, связанные с поставками воды, но тут нет ничего сложного – была бы политическая воля. Вариант с возобновлением поступления воды в Крым был бы правильным с любой точки зрения – от гуманитарной до экономической".



Кремль надавил

По мнению политолога Виктора Тарана, идея продавать в Крым воду является не просто вредной, но и угрожает национальным интересам Украины.



"Ведь ключевой целью, которую ставила себе украинская власть в 2014 году, когда перекрывала воду, было удорожание цены для оккупанта по удержанию захваченной территории, – поясняет эксперт. – И подобные сложности способствуют ускорению возвращения Крыма Украине. Это – инструмент прямого давление на российскую власть. И судя по событиям, которые происходили (и происходят) на полуострове, – план действует, Крым ощущает проблемы с водой. Ее не просто не хватает, речь идет об уничтожении целых отраслей сельского хозяйства. Ощущаются и проблемы на бытовом уровне".



Политолог подчеркивает: если новые украинские власти начнут подавать воду, любые дискомфортные условия для крымчан пропадут. И улучшения ситуации они будут связывать не с Украиной, а с Россией, которая "надавила на Киев – и тот начал поставлять воду".



"В результате мы проиграем в информационном пространстве. К тому же это отодвинет возвращение Крыма, – говорит Таран. – Не стоит забывать и о том, что за эти пять с лишним лет канал, по которому подавали воду, уже не является транспортабельным. Для его возобновления нужны немалые время и средства".



Единственный реальный козырь

Эксперт по вопросам временно оккупированных территорий, глава правления БО "Институт черноморских стратегических исследований" Юрий Смелянский отмечает, что те, кто разрабатывал и организовывал операцию по вооруженному захвату территории Крыма (она началась в феврале 2014 года), был слабо знаком с особенностями водообеспечения полуострова и функционирования системы Северо-Крымского канала.



"По этой причине в некоторых местах северных районов Крыма были заминированы подходы к этой системе водоснабжения, – поясняет эксперт. – Активная фаза захвата территории Крыма совпала с периодом, при котором должна была осуществляться подготовка системы к эксплуатации в наступающем сезоне. То есть подготовка к пуску днепровской воды в Крым. Дело в том, что в целях сохранения канала и экономии ресурсов на его ремонт каждую осень после окончания основных сельхозработ (конец октября – ноябрь) канал освобождался от наличия воды. Затем на следующий год, в зависимости от погодных условий, заполнялся снова в конце марта – начале апреля. И так каждый год".



В 2014 году подготовительных работ проведено не было. И в апреле днепровская вода в Крым не пришла.



"Первые негативные последствия отсутствия в Крыму днепровской воды оккупированный полуостров ощутил сразу – в 2014 году рисоводство как экономическая отрасль прекратила свое существование на полуострове, – продолжает Смелянский. – С каждым годом ситуация только ухудшается. На сегодняшний день аграрный бизнес, базирующийся на поливном земледелии, в оккупированном Крыму практически отсутствует. Площади орошаемых земель сократились примерно в 10 раз (оценка 2017 года). Крым уже практически вернулся в состояние до 1975 года".



Эксперт напоминает, что строительство канала для прихода днепровской воды на полуостров осуществлялось поэтапно. В 1963 году живительная влага пришла в Красноперекопск, в 1965-м – в Джанкой; в 1971-м – на Керченский полуостров; в 1975-м – в Керчь.



"До этого пресная вода в Крыму была на "вес золота". Она поступала по графику, а полив овощей на приусадебном участке осуществлялся в основном ночью, когда в кране вода. И это я сейчас – о ситуации в наиболее водообеспеченном районе Крыма – Бахчисарайском, – подчеркивает Смелянский. – Легче было тем, кто жил возле горных рек. В подземных горизонтах есть пресная вода, но добывали ее через артезианские скважины очень и очень экономно в целях сохранения баланса и плодородия почв... Всё изменилось после прихода днепровской воды. График подачи воды стал по большей части историей. Артезианские скважины – нормой. Днепровская вода "напоила" Крым и стабильно пополняла подземные горизонты. А потом произошла оккупация, а с ней – вакханалия по выкачке подземных пресноводных горизонтов, насильственной переброске пресной воды из одних регионов Крыма в другие. Был полностью нарушен сложившийся водный баланс в Крыму".



Не смотря на риторику в стиле "сами справимся, нам днепровская вода ни к чему" оккупационные власти, по словам эксперта, быстро поняли возникшую проблему.



"По некоторым данным, предложения для украинских чиновников в помощи решения вопроса по обеспечению оккупированной территории Крыма днепровской водой составляли сумму в районе 20 миллионов долларов США. Наличными, – подчеркивает Смелянский. – В 2019 сумма была уже гораздо большей. Потому что решения проблемы обеспечения пресной водой Крымского полуострова не существует, кроме одного варианта – днепровская вода через Северо-Крымский канал. По этой причине искушение украинских чиновников со стороны оккупантов будет продолжаться".



При этом, отмечает эксперт, днепровская вода – это на сегодня единственный украинский реальный козырь для возможных переговоров по деоккупации Крыма: "освобождение территории в обмен на воду".



"Принятие решения о продаже пресной воды в оккупированный Крым для решения бюджетных проблем (или чего-то подобного) будет равно принятию руководством Украины решения об отказе от территории Крыма в пользу России", – уверен Смелянский.



Стоит отметить, что ранее народный депутат от "Слуги народа", советник президента Даниил Гетманцев выразил убеждение, что Украина заняла деструктивную позицию, отключив аннексированному Крыму воду.



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