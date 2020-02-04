Зарплаты чиновников предлагают привязать к ВВП

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет предлагает привязать размер премий топ-чиновников к достижениям в их сфере, а выплаты главе государства и премьеру привязать к росту ВВП, пишет "Интерфакс-Украина".

По словам чиновника, сейчас он занимается разработкой механизма расчета зарплат чиновникам и уже есть презентация с описанием новой архитектуры зарплат. Дубилет ждет, когда премьер-министр и президент дадут на это предложение свою резолюцию.

Кроме того, одно из предложений относительно оплаты труда заключается в том, чтобы для руководителей облгосадминистраций переменная часть зарплаты была привязана к ежеквартальному рейтингованию.

Ранее министр образования и науки Анна Новосад рассказала, что ее зарплаты в 36 тысяч гривен достаточно, чтобы нормально прожить, однако этих средств мало, чтобы делать какие-то сбережения, откладывать на пенсию.



Министра юстиции Украины Дениса Малюську не устраивает его зарплата, и если ее не поднимут до 80 тысяч, то надолго его не хватит. По словам чиновника, он вынужден расходовать деньги, полученные на предыдущей работе.

Как сообщало издание "Комментарии", минимальная заработная плата в Украине вырастет на 550 грн. В проекте бюджета-2020, который министры подготовили ко второму чтению, закладывается повышение минимальной зарплаты до 4 723 грн. По сравнению с нынешней "минималкой" (2019 года), которая составляет 4 173 грн, это больше на 550 грн.

21 января народный депутат Алексей Гончаренко внес в Верховную Раду документ, которым предложил понизить зарплату народным избранникам до 9446 гривен. В своем Telegram-канале он написал, что ежемесячный оклад нардепов должен составлять два прожиточных минимума, а зарплата – не более двух минимальных зарплат.

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