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Стало известно, сколько Аваков раздал наградных «стволов»

В МВД отказались назвать, сколько депутатов и чиновников получили наградное оружие

сегодня, 12:59
Автор:

• Мария Чиренко

Стало известно, сколько Аваков раздал наградных «стволов»

Министерство внутренних дел в 2019 году выдало 438 единиц огнестрельного оружия в качестве наград. Об этом сказано в ответе ведомства на соответствующий запрос, сообщает "Украинская правда".

"На протяжении 2019 года ведомственным поощрительным отличием МВД "Огнестрельное оружие" награжден 438 человек", - говорится в сообщении.

Однако в МВД не стали уточнять виды наградного оружия, а также количество человек по категориям (нардепы, добровольцы и т. п.), которые его получили.

В ведомстве отметили, что на каждого гражданина, законно владеющего оружием, в уполномоченных подразделениях по контролю за оборотом оружия и разрешительной системы полиции заводится специальное личное дело.

В МВД также сослались на запрет распространения персональных данных без согласия лиц.

Как сообщал сайт "Комментарии", премьер-министр Украины Алексей Гончарук в соответствии с Указом президента Владимира Зеленского вручил государственные награды-ордена "За заслуги" III степени британским парламентариям Джону Виттингдейлу, Полин Летем и Мику Антониву.


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Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/4/7239354/
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