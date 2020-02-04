Рада предварительно одобрила сокращение депутатов до 300 человек

Парламент предварительно одобрил изменения в Конституцию, которые предусматривают сокращение количества депутатов парламента до 300. За такое решение проголосовали 236 народных избранника, пишет "ТСН".

Согласно новым изменениям, число нардепов будет снижено с 450 до 300 человек, кроме того планируется закрепить в Конституции пропорциональную избирательную систему.

Кроме того, планируется прописать требование о владении государственным языком для народного депутата Украины и исключить из текста статьи принципы общего, равного и прямого избирательного права, которое осуществляется путем тайного голосования, поскольку это дублирует статью 71.



Как сообщало издание "Комментарии", 30 августа президент Украины Владимир Зеленский предлагал уменьшить конституционный состав Верховной Рады Украины до 300 народных депутатов.

Согласно президентской законодательной инициативе, избирательная система должна быть сугубо пропорциональной.

Напомним, что в процессе децентрализации власти планируют сократить почти вдвое количество депутатов местных советов. Заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что, из примерно 100 тыс. депутатов местных советов намерены оставить около 60 тыс. Опрошенные изданием "Комментарии" эксперты не считают подобное сокращение оправданным.





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