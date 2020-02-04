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«Если Зеленский восстановит подачу воды в Крым, это будет означать государственную измену», - Билецкий

Лидер политической партии «Национальный Корпус» Андрей Билецкий заявил, что украинское руководство рассматривает возможность начала поставок воды в аннексированный Крым

сегодня, 19:30
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«Если Зеленский восстановит подачу воды в Крым, это будет означать государственную измену», - Билецкий

"По пока непроверенной информации от источника из Кабмина стало известно, что 11-12 февраля на дамбу возле пгт. Чаплинка Херсонской области отправляется комиссия осматривать Северо-Крымский канал и решать вопросы восстановления подачи воды в Крым", - написал Билецкий в Twitter.

В то же время, лидер "Нацкорпуса" обратил внимание на "теплый диалог" президентов Украины и России. По мнению политика, на этом фоне информация о запуске Северо-Крымского канала становится похожей на правду.

Билецкий напомнил, что именно через Северо-Крымский канал в Крым поступало около 85% пресной воды, поэтому решение о прекращении его работы весной 2014 года было стратегическим.

"Обеспечивать ресурсом территорию, признанную оккупированной всеми возможными документами - решение, которое заслуживает статью Государственная измена, отставку Кабмина и импичмент президента", - подчеркнул политик.

Также Билецкий отметил, что официального подтверждения информации нет и призвал следить за новостями. Он также выразил надежду, что этот инсайд не подтвердится.

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Источник: https://112.ua/politika/nackorpus-prizval-blokirovat-vozobnovlenie-postavok-vody-v-anneksirovannyy-krym-524512.html
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