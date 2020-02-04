«Если Зеленский восстановит подачу воды в Крым, это будет означать государственную измену», - Билецкий

"По пока непроверенной информации от источника из Кабмина стало известно, что 11-12 февраля на дамбу возле пгт. Чаплинка Херсонской области отправляется комиссия осматривать Северо-Крымский канал и решать вопросы восстановления подачи воды в Крым", - написал Билецкий в Twitter.



В то же время, лидер "Нацкорпуса" обратил внимание на "теплый диалог" президентов Украины и России. По мнению политика, на этом фоне информация о запуске Северо-Крымского канала становится похожей на правду.



Билецкий напомнил, что именно через Северо-Крымский канал в Крым поступало около 85% пресной воды, поэтому решение о прекращении его работы весной 2014 года было стратегическим.



"Обеспечивать ресурсом территорию, признанную оккупированной всеми возможными документами - решение, которое заслуживает статью Государственная измена, отставку Кабмина и импичмент президента", - подчеркнул политик.



Также Билецкий отметил, что официального подтверждения информации нет и призвал следить за новостями. Он также выразил надежду, что этот инсайд не подтвердится.







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