Нацбанк открыл силовикам доступ к банковской тайне: решение суда не нужно

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Нацбанк разрешил СБУ, ГБР, Нацполиции, НАБУ, АМКУ получать
доступ к банковской тайне без
разрешения суда, сообщает пресс-служба регулятора.
Нацбанк привел нормы сохранения, использования и раскрытия
банковской тайны в соответствии с законом
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины
относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение
функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение
таких активов", который был принял 31 октября 2019 года.
Теперь силовики по письменному запросу без решения суда могут доступ к информации об операциях по счетам лиц, включая информацию о контрагентах даже если их счета открыты в других банках.
Как сообщало издание "Комментарии", в 2018 году
Европа отказалась от банковской тайны, и теперь о любом открытом счете сразу
становится известно налоговым органам. Договоренности об обмене информацией
были подписаны, помимо Швейцарии, с Лихтенштейном, Сан-Марино, Андоррой и
Монако.
Кроме того, в 2014 году на Глобальном форуме по прозрачности и обмену информацией в налоговых целях представители 51 страны подписали соглашение, предусматривающее ежегодныйавтоматический обмен данными о счетах нерезидентов.
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