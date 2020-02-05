Нацбанк открыл силовикам доступ к банковской тайне: решение суда не нужно

Нацбанк разрешил СБУ, ГБР, Нацполиции, НАБУ, АМКУ получать доступ к банковской тайне без разрешения суда, сообщает пресс-служба регулятора.

Нацбанк привел нормы сохранения, использования и раскрытия банковской тайны в соответствии с законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов", который был принял 31 октября 2019 года.

Теперь силовики по письменному запросу без решения суда могут доступ к информации об операциях по счетам лиц, включая информацию о контрагентах даже если их счета открыты в других банках.

Как сообщало издание "Комментарии", в 2018 году Европа отказалась от банковской тайны, и теперь о любом открытом счете сразу становится известно налоговым органам. Договоренности об обмене информацией были подписаны, помимо Швейцарии, с Лихтенштейном, Сан-Марино, Андоррой и Монако.

Кроме того, в 2014 году на Глобальном форуме по прозрачности и обмену информацией в налоговых целях представители 51 страны подписали соглашение, предусматривающее ежегодныйавтоматический обмен данными о счетах нерезидентов.

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