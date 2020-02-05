Нардеп ОПЗЖ: "Медведчук нашел единственный путь достижения мира на Донбассе"

Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Загородний признал, что его однопартиец и глава политсовета Виктор Медведчук практическими действиями доказал, что прекратить боевые действия на Донбассе и приблизить мир в Украине можно с помощью межпарламентского диалога стран "нормандской четверки". Об этом политик заявил в кулуарах Верховной Рады.

По словам парламентария, встречи Виктора Медведчука с немецкими и французскими дипломатами призваны приблизить установление мира в Украине, а сам глава политсовета отметил способность такой формулы помочь новой украинской власти выполнить предвыборное обещание.

"Мы это делаем для того, чтобы помочь руководителям государства скорее принести мир на нашу Богом данную украинскую землю... Президент должен выполнить обещание и внести законопроект о народовластии. Мы требуем референдума. Мы готовимся, чтобы завтра дать бой этим ворам. Мы сегодня с большинством украинского народа", ‒ резюмировал Медведчук.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал об идее Виктора Медведука в виде нормандской встречи внутри украинского парламента.





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