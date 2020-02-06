Налоговик времен Януковича Атаманюк продвигает свои «схемы» на таможне, - СМИ

Согласно информации высокопоставленного чиновника Кабинета министров, Атаманюк хочет вернуться на службу и якобы ведет переговоры о своем назначении первого заместителя главы Государственной таможенной службы, пишет издание "Апостроф".



Журналисты утверждают, что Атаманюк уже провел встречи с людьми, которые "влияют на правительство и могут убедить" главу ведомства Максима Нефедова назначить его своим заместителем. Однако тот выступает против кандидатуры бывшего налоговика. Авторы материала утверждают, что Атаманюк был "мозговым центром" окружения экс-министра доходов и сборов Александра Клименко. Бывшие чиновники вместе якобы создавали схемы по фиктивному налоговому кредиту и возврату НДС, а также каналы вывода средств в офшоры и конвертационные центры.



"Действуя при поддержке генерала Андрея Головача с прозвищем "Кефирчик", они создали разветвленную сеть конвертационных центров, через которые обналичивались деньги. С каждой операции такого "обнала" Головач и Атаманюк получали полпроцента, но в общем схема приносила сотни миллионов в их карманы", - пишет издание.



Во версии следователей Генпрокуратуры, с помощью схем Клименко из госбюджета было выведено 3,1 млрд гривен. Однако авторы материала утверждают, что эта сумма была минимум в три раза больше — не менее 10 млрд грн.



Кроме того, Атаманюк вышел "сухим из воды" в так называемом деле "бриллиантовых прокуроров", пишут журналисты. Пострадавший юрист Сергей Киселев тогда заявил, что инициатором обыска, в ходе которого и пропали ювелирные украшения, был именно Атаманюк.



К слову, Атаманюк, подпадавший под люстрацию, уже пытался вернуться во власть. В 2019 году он был одним из советников и.о. главы СБУ Ивана Баканова. Политолог Кирилл Молчанов убежден, что появление таких людей в окружении главы СБУ приведет к тому, что общество станет его ассоциировать с президентом, а самого главу государства перестанут считать "новым лицом".



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