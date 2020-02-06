К увольнению Алены Бабак могут быть причастны Ваврыш и Богдан - СМИ

Экс-министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак намекнула, кто имеет отношение к ее увольнению.

4 февраля во время своего выступления в ВР Алена Бабак с трибуны заявила о том, что с ней начали борьбу в СМИ за аннулирование разрешений на строительные работы на объектах на улицах Ольшанской и Гоголевской в Киеве.

"Я хочу также сказать тем, кто начал борьбу со мной лично в прессе из-за аннулирования разрешений на Ольшанской, на Гоголевской. И эти люди скоро начнут строительство возле "Дворца Украина", на Ивана Франко, - друзья-киевляне не будут стоять в стороне, они выйдут против вас", - заявила она.

По данным издания "Наші гроші", речь идет о строительстве объектов компаниями, связанными с нардепами от ОПЗЖ Вадимом Столаром и Дмитрием Исаенко, а также бизнес-партнером Исаенко – Андреем Ваврышем, который сейчас является девелопером, а в 2010-2015 гг был заместителем директора Департамента градостроительства КГГА. Ваврыш известен также как друг руководителя Офиса Президента Андрея Богдана.

В частности, в сентябре разрешение на строительство возле входа в ст. м. "Дворец Украина" получила компания "Укржилстрой", которую связывают со Столаром. Подрядчиком застройки является компания Исаенко.

Разрешения на строительства на данных объектах были выданы ГАСИ, которую тогда возглавлял Сергей Кузьмин.

В ноябре и декабря 2019 года ГАСИ под руководством Александра Строкача после ряда проверок аннулировала разрешения на строительства ЖК на Гоголевской и Ольшанской.

Журналисты издания "Наші гроші" отмечают, что Строкача называют креатурой экс-главы ГАСИ Александра Кудрявцева, уволенного в конце 2018-го года из-за скандала с поддельным дипломом.

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