Суд обязал СБУ расследовать голосование за закон о продаже земли как госизмену, - нардеп

"Суд обязал СБУ начать досудебное расследование о совершении государственной измены высшими должностными лицами государства. То есть теми, кто проголосовал за законопроект про продажу земель сельскохозяйственного назначения в первом чтении. То, что сегодня происходит рассмотрение этого законопроекта во втором чтении, как раз говорит о том, что президент и его фракция в Раде ‒ депутаты от "Слуги народа" ‒ совершают еще большее уголовное преступление, идут по пути предательства национальных интересов Украины", – заявил народный депутат от ОПЗЖ Юрий Загородний.



Нардеп подчеркнул, что, согласно Конституции, земля принадлежит украинскому народу. И поэтому распоряжаться ею может только народ, а не депутаты.



"Власть, которая должна защищать интересы народа, обязана спросить разрешения у граждан Украины – что делать с этой землей. Однако она игнорирует позицию и мнение украинцев, тем самым совершая преступление против своих граждан", – добавил парламентарий.



Загородний подчеркнул, что партия "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" считает данный законопроект незаконным и антинародным.



"И только благодаря референдуму можно решить этот вопрос", – убежден Загородний.



Нардеп напомнил, что абсолютное большинство украинцев выступает против продажи земли.



"Значит, сегодня "Слуга народа" в Верховной Раде в меньшинстве, а мы (ОПЗЖ) в большинстве, потому что наша политическая сила ‒ вместе с украинским народом", – пояснил Юрий Загородний.



Ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что политика власти по превращению хлеба в недоступный украинцам продукт может больно по ней ударить.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!