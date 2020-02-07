Язык

Українська

Русский

Coinspot 07.02.2020

BTC/USD

9 404,58

ETH/USD

191,59

LTC/USD

71,27

НБУ 07.02.2020

USD/UAH

24,95

EUR/UAH

27,65

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Суд обязал СБУ расследовать голосование за закон о продаже земли как госизмену, - нардеп
НОВОСТИ Все новости

Суд обязал СБУ расследовать голосование за закон о продаже земли как госизмену, - нардеп

Шевченковский районный суд Киева по депутатскому обращению фракции «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» обязал СБУ расследовать голосование за законопроект о рынке земли в первом чтении как уголовное правонарушение

сегодня, 12:08
Автор:

• Комментарии

Суд обязал СБУ расследовать голосование за закон о продаже земли как госизмену, - нардеп

"Суд обязал СБУ начать досудебное расследование о совершении государственной измены высшими должностными лицами государства. То есть теми, кто проголосовал за законопроект про продажу земель сельскохозяйственного назначения в первом чтении. То, что сегодня происходит рассмотрение этого законопроекта во втором чтении, как раз говорит о том, что президент и его фракция в Раде ‒ депутаты от "Слуги народа" ‒ совершают еще большее уголовное преступление, идут по пути предательства национальных интересов Украины", – заявил народный депутат от ОПЗЖ Юрий Загородний.

Нардеп подчеркнул, что, согласно Конституции, земля принадлежит украинскому народу. И поэтому распоряжаться ею может только народ, а не депутаты.

"Власть, которая должна защищать интересы народа, обязана спросить разрешения у граждан Украины – что делать с этой землей. Однако она игнорирует позицию и мнение украинцев, тем самым совершая преступление против своих граждан", – добавил парламентарий.

Загородний подчеркнул, что партия "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" считает данный законопроект незаконным и антинародным.

"И только благодаря референдуму можно решить этот вопрос", – убежден Загородний.

Нардеп напомнил, что абсолютное большинство украинцев выступает против продажи земли.

"Значит, сегодня "Слуга народа" в Верховной Раде в меньшинстве, а мы (ОПЗЖ) в большинстве, потому что наша политическая сила ‒ вместе с украинским народом", – пояснил Юрий Загородний.

Ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что политика власти по превращению хлеба в недоступный украинцам продукт может больно по ней ударить. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://hyser.com.ua/politics/127801-v-opzzh-zayavili-chto-sud-nakonec-to-obyazal-sbu-nachat-rassledovanie-po-skandalnomu-golosovaniyu-za-prodazhu-zemli-statya-gosizmena
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...