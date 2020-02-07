В одесской мэрии кто-то спрятал крупную сумму денег в туалете

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В Одессе в служебном туалете здания "новой мэрии" на Косовской улице обнаружили пакет с крупной суммой в гривнах Об этом "Думской" сообщил источник в полиции.
Пакет нашли сотрудники муниципалитета, которые вызвали правоохранителей. Прибыв на место, те вскрыли пакет и пересчитали содержимое. Там было 28500 грн купюрами по 200 и 500.
Тут же обнаружилась и хозяйка денег — сотрудница коммунального учреждения "Одесреклама" Н. Полицейские вернули ей пакет и уехали.
Как сообщало издание "Комментариив туалете мэрии японского города Хатинохэ обнаружили пакет с 40 миллионами иен (526 тысяч долларов).
29 сентября сообщалось, что в туалете мэрии японского города Сакадо префектуры Сайтама неизвестный оставил 10 миллионов иен (более 130 тысяч долларов) с просьбой передать их жителям пострадавшего от землетрясения и цунами района Тохоку.
Напомним. несколько месяцев назад в туалете рядом с банковским хранилищем в женевском отделении финансового холдинга UBS Group AG, были найдены банкноты номиналом в 500 евро. Через несколько дней купюры засорили туалеты в расположенных рядом ресторанах Café du Centre и Molino. Многие купюры были порезаны, предположительно, ножницами.
Услуги сантехников по прочистке труб обошлись заведениям в тысячи франков. После этого швейцарские прокуроры начали расследование, чтобы выяснить, зачем неизвестный спустил в унитаз десятки тысяч евро.
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