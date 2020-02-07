После запуска рынка земли украинцы могут остаться без субсидий

Украинцы, которые продадут свои земельные участки после запуска рынка земли, могут временно потерять право на субсидию. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, пишет “Корреспондент”.

Он обратил внимание, что это произойдет в случае, если продажа принесет владельцам земли существенный доход.

"Есть много критериев, по которым при начислении субсидии соответствующие органы оценивают платежеспособность. В разных ситуациях продажа земельных участков может привести к возникновению у человека разного дохода. Если вдруг продажа земельного участка приведет к тому, что человек получит серьезную значительную сумму, например, десятки тысяч долларов, то очевидно, что в течение определенного периода времени он не будет нуждаться в поддержке государства. Поэтому в каждом случае нужно считать отдельно", - сказал Гончарук.

При этом премьер отметил, что государство не будет лишать права на субсидию тех украинцев, которым действительно нужна помощь при оплате услуг ЖКХ.

Как сообщало издание "Комментарии", председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ранее заявлял, что законопроект о рынке земли Верховная рада Украины сможет принять не ранее 16-17 апреля. По его словам, голосование не сможет состояться раньше, если ВР продолжит рассматривать поправки в таком темпе.





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