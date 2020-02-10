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Маруся Зверобой обозвала Зеленского “сцыклом”

Маруся Зверобой считает, что президент струсил, надев бронежилет в Ватикане

сегодня, 11:58
Автор:

• Наталья Шевченко

Маруся Зверобой обозвала Зеленского “сцыклом”

Сегодня в Киеве Печерский райсуд избирает меру пресечения для волонтера Маруси Зверобой. Во время судебного заседания она высказала свое возмущение тем, что президент Украины прибыл в Ватикан в бронежилете, пишет “Страна”.

"Я объективно считаю, что президент - ссыкло. И жду сюда президента, потому что командующий страны не должен обижаться на двух девочек... Чего он ходит там у Папы Римского с броником?" - сказала она. 

Зверобой также уточнила, что предупреждала Зеленского о том, что "не нужно связываться с военнослужащими". 

"Я читаю протокол допроса потерпевшего Зеленского и охреневаю. Я его предупреждала, что не нужно связываться с военнослужащими - оно меня не слушает", - подчеркнула она.

Как сообщало издание "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский во время вчерашнего визита в Ватикан передвигался в бронежилете и сопровождении многочисленной охраны. На это у себя в "Facebook" обратил внимание настоятель одного из полтавских храмов раскольничьей "ПЦУ" Александр Дедюхин.

 Напомним, Маруся Зверобой стала скандально-известной после публикации видео, где вместе с народным депутатом от "Евросолидарности" Софией Федыной прокляла Владимира Зеленского и предупредила, что его могут подорвать. 



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Источник: https://strana.ua/news/249030-sud-po-maruse-zveroboj-volonterka-obozvala-zelenskoho-.html
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