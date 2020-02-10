Медведчук сформирует Правительство национального примирения

Высокий рейтинг ОПЗЖ делает вполне реальным создание Правительства национального примирения. Об этом в эфире ток-шоу "Говорит Большой Львов" заявил народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий.

"Рейтинги говорят о том, что сейчас у нас могут вводить молдавский вариант, реализованный господином Козаком, который сейчас в РФ отвечает якобы вместо Суркова за так называемую украинскую политику", – сказал парламентарий.

По словам Княжицкого, если учитывать высокий рейтинг партии "Оппозиционная платформа – За Жизнь" не только на востоке, но и на юге Украины, то в нашей стране вполне вероятно создание правительства "национального примирения".

Затем, прогнозирует депутат, из этого правительства "выбросят патриотов", оставив в нем Виктора Медведчука и "Слугу народа".

Старший научный сотрудник Института стратегических исследований Валерий Кравченко, в свою очередь, полагает, что назначение Дмитрия Козака куратором украинского направления российской внешней политики чревато для Киева серьезными проблемами, учитывая, что значительная часть украинского общества настроена на примирение с россиянами.

Кравченко убежден, что размыть "стойкость красных линий и национальную идентичность" украинцев в нынешних реалиях несложно.

"Дискурс по этому вопросу подпитывает сам президент Владимир Зеленский: его новогоднее обращение в духе "какая разница" очень содействует планам Козака. Точнее, его назначение на "украинский вопрос" является вариантом реакции Путина в попытке помочь нам разобраться, кем мы являемся", – заявляет эксперт.

По мнению Кравченко, президент РФ готовит украинцам новые ожидания, завуалированные под что-либо очень привлекательное: дешевый газ, масштабные инвестиции, благосостояние для каждого, свободу выбора языка и религии.

Кроме того, эксперт считает, что этническая карта меньшинств может быть использована, чтобы углубить кризис и обострить реакцию.





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