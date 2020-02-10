Конституционный суд рассмотрит законность переименования УПЦ МП

Во вторник, 11 февраля, Большая палата Конституционного суда начнет рассмотрение конституционного представления относительно соответствия Конституции ряда положений закона, согласно которым Украинская православная церковь должна быть переименована. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.



Речь идет о требовании закона о внесении изменений в ст. 12 "Закона о свободе совести и религиозных организациях". Документ предусматривает, что религиозная организация, входящая в структуру религиозного объединения, руководящий центр (управления) которой находится за пределами Украины в стране агрессоре должна отображать в своем названии принадлежность к религиозной организации страны-агрессора с возможным добавлением слов "в Украине".



При этом 49 народных депутатов направили в Конституционный суд представление на соответствие документа Конституции. Парламентарии убеждены, что этот закон "нивелирует религиозную свободу и межконфессиональный мир в Украине, нарушает конституционные права и свободы граждан. В частности: право на свободу мировоззрения и вероисповедания, свободу объединения в организации для осуществления и защиты своих прав и свобод и удовлетворения интересов, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, вести религиозную деятельность". Депутаты настаивают, что это является вмешательством государства в церковные дела. Кроме того, по их словам, закон был рассмотрен и принят с нарушением процедуры.



Как сообщал сайт "Комментарии", Украинская православная церковь прекращает евхаристическое общение с Александрийской и Элладской православными церквями из-за признания автокефалии Православной Церкви Украины.

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