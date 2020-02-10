Конституционный суд рассмотрит законность переименования УПЦ МП

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Во вторник, 11 февраля, Большая палата Конституционного суда начнет рассмотрение конституционного представления относительно соответствия Конституции ряда положений закона, согласно которым Украинская православная церковь должна быть переименована. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.
Речь идет о требовании закона о внесении изменений в ст. 12 "Закона о свободе совести и религиозных организациях". Документ предусматривает, что религиозная организация, входящая в структуру религиозного объединения, руководящий центр (управления) которой находится за пределами Украины в стране агрессоре должна отображать в своем названии принадлежность к религиозной организации страны-агрессора с возможным добавлением слов "в Украине".
При этом 49 народных депутатов направили в Конституционный суд представление на соответствие документа Конституции. Парламентарии убеждены, что этот закон "нивелирует религиозную свободу и межконфессиональный мир в Украине, нарушает конституционные права и свободы граждан. В частности: право на свободу мировоззрения и вероисповедания, свободу объединения в организации для осуществления и защиты своих прав и свобод и удовлетворения интересов, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, вести религиозную деятельность". Депутаты настаивают, что это является вмешательством государства в церковные дела. Кроме того, по их словам, закон был рассмотрен и принят с нарушением процедуры.
Как сообщал сайт "Комментарии", Украинская православная церковь прекращает евхаристическое общение с Александрийской и Элладской православными церквями из-за признания автокефалии Православной Церкви Украины.
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