Ницой устроила "нагоняй" участникам Нацотбора за русский язык

Писательница Лариса Ницой подвергла критике участников и жюри национального отбора на музыкальный конкурс Евровидение из-за использования русского языка. Соответствующий пост она разместила в своем Facebook.

Так, писательница обвинила одну из участниц отбора, учившуюся в Великобритании певицу Екатерину Гуменюк (Assol), в "пренебрежительном отношении" к украинскому языку из-за того, что та во время эфира иногда переходила на русский. По словам Ницой, певица "просто еще не научена уважать украинский язык".

Из-за использования русского языка писательница также оскорбила членов жюри и организаторов отбора, включая артиста Андрея Данилко (более известен по сценическому образу Верки Сердючки. – ред.) и продюсера передачи Руслана Квинту.

По словам Ницой, использование русского языка на конкурсе является чьим-то "специальным решением" для "ослабления" украинского. "Спецразработка, чтобы, не дай бог, не заговорили все на украинском", - заявила писательница.





Как сообщало издание "Комментарии", известная своими эпатажными заявлениями детская писательница Лариса Ницой поддержала законопроект о "дематюкизации" украинского эфира и обозначила, что мат пришел вместе с русскоязычными.

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