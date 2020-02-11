Ницой устроила "нагоняй" участникам Нацотбора за русский язык

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9 404,58
ETH/USD
191,59
LTC/USD
71,27
USD/UAH
24,95
EUR/UAH
27,65
RUB/UAH
0,39
Писательница Лариса Ницой подвергла критике участников и жюри национального отбора на музыкальный конкурс Евровидение из-за использования русского языка. Соответствующий пост она разместила в своем Facebook.
Так, писательница обвинила одну из участниц отбора, учившуюся в Великобритании певицу Екатерину Гуменюк (Assol), в "пренебрежительном отношении" к украинскому языку из-за того, что та во время эфира иногда переходила на русский. По словам Ницой, певица "просто еще не научена уважать украинский язык".
Из-за использования русского языка писательница также оскорбила членов жюри и организаторов отбора, включая артиста Андрея Данилко (более известен по сценическому образу Верки Сердючки. – ред.) и продюсера передачи Руслана Квинту.
По словам Ницой, использование русского языка на конкурсе является чьим-то "специальным решением" для "ослабления" украинского. "Спецразработка, чтобы, не дай бог, не заговорили все на украинском", - заявила писательница.
Как сообщало издание "Комментарии", известная своими эпатажными заявлениями детская писательница Лариса Ницой поддержала законопроект о "дематюкизации" украинского эфира и обозначила, что мат пришел вместе с русскоязычными.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости