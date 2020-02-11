ОПЗЖ о поджоге офиса в Полтаве: акт политического террора и запугивания

"Этот акт политического террора и запугивания доказывает, что нападениями на ОПЗЖ занимаются именно национал-радикалы. Продемонстрировав полную несостоятельность своих идей, направленных на раскол страны, разжигание вражды, ущемление прав русскоязычного населения, лишившись поддержки граждан Украины, национал-радикалы прибегают к последнему средству – насилию", – сказано в заявлении партии.



Отмечается, что партийцы задержали одного из напавших на офис — активиста ВО "Свобода" Вадима Патыка.



В ОПЗЖ уверены, что попытка поджога является частью системной кампании прессы по дискредитации главы полтавской организации ОПЗЖ Ильи Кивы и политсилы в целом.



""Оппозиционная платформа – За жизнь" требует проведения объективного расследования, установления не только всех исполнителей, но и заказчиков кампании террора против нашей партии. Это – первоочередная задача правоохранительных органов, допустивших разгул насилия и национал-радикализма", – резюмировали в партии.



Напомним, 24 января 2020 года в Полтаве неизвестные напали на приемную партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и попытались устроить пожар. Приемная была открыта 21 января 2020 года при участии нардепов Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука. По мнению партийцев, акция националистов стала ответом на усиление позиции партии в Полтавской области.

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