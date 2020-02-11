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Весной заканчивается запрет на российские социальные сети и медиа

Стало известно, отменят ли запрет на российские СМИ и соцсети, запрет на которые заканчивается весной этого года

сегодня, 13:24
Автор:

• Наталья Шевченко

Весной заканчивается запрет на российские социальные сети и медиа

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины предложит продлить запрет на российские социальные сети и медиа. Об этом сказал министр Владимир Бородянский, пишет “РБК-Украина”. 

Чиновник опроверг информацию о том, что вскоре появится возможность разблокировать российские соцсетети и СМИ, из-за того, что весной заканчиваются сроки запрета. 

"Я считаю, что надо продолжать запрет, здесь даже нет никакой дискуссии… Будем инициировать. Обязательно", - добавил Бородянский.

Напомним, в мае 2017 года вступил в силу указ президента о введении в действие решение СНБО о блокировании российских сайтов "Одноклассники", "ВКонтакте", "Яндекс", Mail.Ru. Провайдеров обязали заблокировать доступ пользователей к данным ресурсам.

Советник президента Никита Потураев заявил, что запрет на свободный доступ к российским сайтам и социальным сетям не будет отменен

Ранее стали массово появляться сообщения о возможной отмене санкций, предусматривающий запрет на доступ к некоторым российским сайтам и социальным сетям.




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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/zapret-rossiyskie-sotsseti-media-budet-prodlen-1581406514.html
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