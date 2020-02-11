Медведчук учит "слуг народа" побеждать умениями, - политтехнолог

Хваленый "турборежим" забуксовал на принятии закона о продаже земли, пишет в Facebook политтехнолог Михаил Шпир.

"Слуги народа" собирались с наскока принять закон о продаже земли — и обломились!", - констатировал он.

Михаил Шпир цитирует главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию, который в кулуарах Рады пожаловался журналистам, что продавать украинскую землю не позволяет партия Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"Главный "слуга" Арахамия в четверг сам сознался, что турборежим в истории с законом о земле поломали Медведчук со своей "Оппозиционной платформой". Иначе, как он сам говорит, еще 2–3 месяца назад слуги бы разрешили продавать землю", - напоминает политтехнолог.

По словам Шпира, "слуги народа" ведут себя как типичные "соросята", которые привыкли накидываться стаей. При этом Шпир напомнил Давиду Арахамии азы политической борьбы, где побеждает не самая массовая, а наиболее организованная сила.

"Арахамия не читал политическую классику, поэтому не знает, что в политической борьбе побеждает не самая массовая, а наиболее организованная сила.

Вот и удивляется теперь, почему слуг в Раде две с половиной сотни, а они способны только на кнопки нажимать. А для эффективной работы нужны организация, опыт и знание парламентской работы", - аргументировал политтехнолог.

По словам Михаила Шпира, Медведчук с соратниками учат "зеленых", как "побеждать не числом, а умением".

"Короче, Медведчук и компания показывают слугам Зеленского, как на практике работает поговорка "Побеждать не числом, а умением", - резюмировал политический эксперт.

"Хотелось бы, чтобы здоровые силы окончательно поломали этот бешеный зеленый принтер. Потому как уже понятно, что ничего хорошего для Украины и украинцев эти зеленые слуги Сороса, США и транснациональных компаний не несут", - высказал пожелание политтехнолог Михаил Шпир.





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