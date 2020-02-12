Киев обновит соглашение с ЕС о ЗТС и неизвестные фото Гитлера: дайджест ночных новостей

Киев и Евросоюз ЕС обновят соглашение о зоне свободной торговли

Евросоюз и Украина договорились усилить работу и уже в 2021 году обновить соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с ЕС. Приоритетом будет подписание в 2020 году соглашения между Украиной и ЕС о совместном авиапространстве.

Обнаружены неизвестные фото Гитлера

Британский аукционный дом Jones & Jacob выставил на продажу фотоальбом одного из военнослужащих охраны фюрера Великогерманского рейха Адольфа Гитлера. Снимки, о которых, как утверждают продавцы, ранее не было известно.

Альбом прислал неназванный клиент, который, как сообщается, нашел его в сейфе покойного дяди, а тот, будучи солдатом, привез сборник в Великобританию из Германии после войны. Альбом составлен из 170 фотографий, сделанных в период с 1937-го по 1939 год. На многих из них запечатлен Гитлер в окружении соратников на митингах и партийных мероприятиях.

У Зеленского обсудили паспортизацию "ЛДНР" и Крыма



Украина будет разрабатывать программу для молодежи из временно оккупированных районов Донбасса и Крыма, чтобы мотивировать ее к сохранению гражданства Украины

Существует необходимость в разработке специальной программы, целью которой будет обеспечение молодых людей документами, которые подтверждают гражданство Украины.

Такие меры должны мотивировать молодежь к получению образования и содействию в устройстве дальнейшей жизни на территории, контролируемой Украиной.

Парламент Ливана выразил доверие правительству

Парламент Ливана поддержал новый кабинет министров и план финансового спасения правительства в результате вотума доверия, несмотря на попытки протестующих заблокировать его. Двадцать депутатов проголосовали против правительства, а один воздержался.

Хезболла и его союзники - поддержали правительство, в то время как Будущее движение бывшего премьер-министра Саада Харири не проголосовало за доверие вместе со своими союзниками, ливанскими силами и Прогрессивной социалистической партией.

Швейцария расследует перехват ЦРУ секретных переписок 120 стран

Швейцарские власти начали расследование после публикаций о том, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) Соединенных Штатов и разведка Германии использовали компанию из Швейцарии для слежки за секретной перепиской официальных лиц других стран.

Ранее появилась информация со ссылкой на документы ЦРУ и федеральной разведывательной службы ФРГ о том, что разведки США и Германии с 1970-х годов получали информацию от швейцарской компании-производителя шифровального оборудования Crypto AG.

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