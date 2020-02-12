Киев обновит соглашение с ЕС о ЗТС и неизвестные фото Гитлера: дайджест ночных новостей

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9 801,50
ETH/USD
222,70
LTC/USD
74,28
USD/UAH
24,58
EUR/UAH
26,83
RUB/UAH
0,39
Киев и Евросоюз ЕС обновят соглашение о зоне свободной
торговли
Евросоюз и Украина договорились усилить работу и уже в 2021
году обновить соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с ЕС. Приоритетом
будет подписание в 2020 году соглашения между Украиной и ЕС о совместном
авиапространстве.
Обнаружены неизвестные фото Гитлера
Британский аукционный
дом Jones & Jacob выставил на продажу фотоальбом одного из военнослужащих
охраны фюрера Великогерманского рейха Адольфа Гитлера. Снимки, о которых, как
утверждают продавцы, ранее не было известно.
Альбом прислал неназванный клиент, который, как сообщается, нашел его в сейфе покойного дяди, а тот, будучи солдатом, привез сборник в Великобританию из Германии после войны. Альбом составлен из 170 фотографий, сделанных в период с 1937-го по 1939 год. На многих из них запечатлен Гитлер в окружении соратников на митингах и партийных мероприятиях.
У Зеленского обсудили паспортизацию "ЛДНР" и Крыма
Украина будет разрабатывать программу для молодежи из
временно оккупированных районов Донбасса и Крыма, чтобы мотивировать ее к
сохранению гражданства Украины
Существует необходимость в разработке специальной программы,
целью которой будет обеспечение молодых людей документами, которые подтверждают
гражданство Украины.
Такие меры должны мотивировать молодежь к получению
образования и содействию в устройстве дальнейшей жизни на территории,
контролируемой Украиной.
Парламент Ливана выразил доверие правительству
Парламент Ливана поддержал новый кабинет министров и план
финансового спасения правительства в результате вотума доверия, несмотря на
попытки протестующих заблокировать его.
Двадцать депутатов проголосовали против правительства, а один
воздержался.
Хезболла и его союзники - поддержали правительство, в то
время как Будущее движение бывшего премьер-министра Саада Харири не
проголосовало за доверие вместе со своими союзниками, ливанскими силами и
Прогрессивной социалистической партией.
Швейцария расследует перехват ЦРУ секретных переписок 120 стран
Швейцарские власти начали расследование после публикаций о
том, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) Соединенных Штатов и
разведка Германии использовали компанию из Швейцарии для слежки за секретной
перепиской официальных лиц других стран.
Ранее появилась информация со ссылкой на документы ЦРУ и федеральной разведывательной службы ФРГ о том, что разведки США и Германии с 1970-х годов получали информацию от швейцарской компании-производителя шифровального оборудования Crypto AG.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости