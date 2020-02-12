В Украине вступил в силу закон о строительстве пандусов

В Украине вступил в силу закон, который разрешает строить пандусы без документов о праве собственности и пользования земельным участком.



Законом предусмотрены изменения в закон “О регулировании градостроительной деятельности”, которыми разрешается устройство средств беспрепятственного доступа к объектам жилищно-коммунального и общественного назначения, в том числе к подъездам и/или квартирам в жилых домах, лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения при отсутствии документа, удостоверяющего право собственности или пользования земельным участком.

Закон определяет, что объект не может быть принят в эксплуатацию в случае, если он не соответствует требованиям строительных норм, государственных стандартов и правил, в том числе по доступности для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

Также отмечается, что порядок устройства средств беспрепятственного доступа к объектам или их разумного приспособления устанавливает Кабмин.

Как сообщало издание "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении защиты лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения при осуществлении градостроительной деятельности





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