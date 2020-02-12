В Украине вступил в силу закон о строительстве пандусов

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В Украине вступил в силу закон, который разрешает строить пандусы без документов о праве
собственности и пользования земельным участком.
Законом предусмотрены изменения в закон “О регулировании градостроительной деятельности”, которыми разрешается устройство средств беспрепятственного доступа к объектам жилищно-коммунального и общественного назначения, в том числе к подъездам и/или квартирам в жилых домах, лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения при отсутствии документа, удостоверяющего право собственности или пользования земельным участком.
Закон определяет, что объект не может быть принят в
эксплуатацию в случае, если он не соответствует требованиям строительных норм,
государственных стандартов и правил, в том числе по доступности для лиц с
инвалидностью и других маломобильных групп населения.
Также отмечается, что порядок устройства средств беспрепятственного доступа к объектам или их разумного приспособления устанавливает Кабмин.
Как сообщало издание "Комментарии", президент Украины
Владимир Зеленский подписал закон об усилении защиты лиц с инвалидностью и
других маломобильных групп населения при осуществлении градостроительной
деятельности
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