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В Украине вступил в силу закон о строительстве пандусов

Закон о строительстве пандусов позволит строить их без документы о праве собственности

сегодня, 09:26
Автор:

• Наталья Шевченко

В Украине вступил в силу закон о строительстве пандусов

В Украине вступил в силу закон, который разрешает строить пандусы без документов о праве собственности и пользования земельным участком.   

Законом предусмотрены изменения в закон О регулировании градостроительной деятельности, которыми разрешается устройство средств беспрепятственного доступа к объектам жилищно-коммунального и общественного назначения, в том числе к подъездам и/или квартирам в жилых домах, лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения при отсутствии документа, удостоверяющего право собственности или пользования земельным участком. 

Закон определяет, что объект не может быть принят в эксплуатацию в случае, если он не соответствует требованиям строительных норм, государственных стандартов и правил, в том числе по доступности для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

Также отмечается, что порядок устройства средств беспрепятственного доступа к объектам или их разумного приспособления устанавливает Кабмин.

Как сообщало издание "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении защиты лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения при осуществлении градостроительной деятельности


 


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Источник: http://www.golos.com.ua/article/327491
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