Язык

Українська

Русский

Coinspot 12.02.2020

BTC/USD

9 801,50

ETH/USD

222,70

LTC/USD

74,28

НБУ 12.02.2020

USD/UAH

24,58

EUR/UAH

26,83

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика «Никаких интриг»: Ермак рассказал, как будет руководить Офисом президента
НОВОСТИ Все новости

«Никаких интриг»: Ермак рассказал, как будет руководить Офисом президента

По словам руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, основными направлениями работы станет урегулирование ситуации на Донбассе и улучшение инвестиционной атмосферы

сегодня, 11:24
Автор:

• Таисия Ерохина

«Никаких интриг»: Ермак рассказал, как будет руководить Офисом президента

Новый руководитель Офиса Президента (ОП) Украины Андрей Ермак рассказал о принципах будущей работы и основных направлениях, над которыми будет работать команда под новым руководством. Об этом стало известно во время первого брифинга руководителя ОП.

Так, Ермак хочет "сделать Украину успешной и процветающей страной". Поблагодарил президента за доверие и Андрея Богдана за работу, опровергнув сплетни о войнах, которые якобы происходили в Офисе.

"Я считаю, что главными спикерами Офиса президента должны стать наши дела и результаты. Поэтому вся наша работа будет сконцентрирована на этом. Мы должны сделать все, чтобы Офис президента был действительно офисом президента и мы все работали на то, чтобы президент был успешным и наша страна была успешной", - сказал Ермак.

Также он подчеркнул важность выполнения всех обещаний, какие были декларированы во время президентской кампании.

"Буду делать все необходимое, чтобы в Офисе президента основным принципом была комфортная атмосфера и профессиональная коллективная работа единомышленников, которые уважают друг друга. Я сделаю все, чтобы не было никакого телефонного права и вмешательства в государственные процессы, никаких интриг, все будет прозрачно и честно", - сообщил новый глава Офиса.

Кроме того, Ермак признал, что ОП следует развивать коммуникации и становиться прозрачнее, поэтому пообещал улучшить отношения с медиа и отметил независимость СМИ. Среди основных направлений назвал остановку войны на Донбассе, региональную политику, а также развитие инвестиционных процессов.

Ранее "Комментарии" писали, что Андрей Богдан был уволен с должности руководителя Офиса президента, а его место занял советник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...