«Никаких интриг»: Ермак рассказал, как будет руководить Офисом президента

Новый руководитель Офиса Президента (ОП) Украины Андрей Ермак рассказал о принципах будущей работы и основных направлениях, над которыми будет работать команда под новым руководством. Об этом стало известно во время первого брифинга руководителя ОП.

Так, Ермак хочет "сделать Украину успешной и процветающей страной". Поблагодарил президента за доверие и Андрея Богдана за работу, опровергнув сплетни о войнах, которые якобы происходили в Офисе.

"Я считаю, что главными спикерами Офиса президента должны стать наши дела и результаты. Поэтому вся наша работа будет сконцентрирована на этом. Мы должны сделать все, чтобы Офис президента был действительно офисом президента и мы все работали на то, чтобы президент был успешным и наша страна была успешной", - сказал Ермак.

Также он подчеркнул важность выполнения всех обещаний, какие были декларированы во время президентской кампании.

"Буду делать все необходимое, чтобы в Офисе президента основным принципом была комфортная атмосфера и профессиональная коллективная работа единомышленников, которые уважают друг друга. Я сделаю все, чтобы не было никакого телефонного права и вмешательства в государственные процессы, никаких интриг, все будет прозрачно и честно", - сообщил новый глава Офиса.

Кроме того, Ермак признал, что ОП следует развивать коммуникации и становиться прозрачнее, поэтому пообещал улучшить отношения с медиа и отметил независимость СМИ. Среди основных направлений назвал остановку войны на Донбассе, региональную политику, а также развитие инвестиционных процессов.

Ранее "Комментарии" писали, что Андрей Богдан был уволен с должности руководителя Офиса президента, а его место занял советник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.

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