«Никаких интриг»: Ермак рассказал, как будет руководить Офисом президента

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9 801,50
ETH/USD
222,70
LTC/USD
74,28
USD/UAH
24,58
EUR/UAH
26,83
RUB/UAH
0,39
Новый руководитель Офиса Президента (ОП) Украины
Андрей Ермак рассказал о принципах будущей работы и основных направлениях, над
которыми будет работать команда под новым руководством. Об этом стало известно во время первого
брифинга руководителя ОП.
Так, Ермак хочет "сделать Украину успешной
и процветающей страной". Поблагодарил президента за доверие и Андрея Богдана за
работу, опровергнув сплетни о войнах, которые якобы происходили в Офисе.
"Я считаю, что главными спикерами Офиса
президента должны стать наши дела и результаты. Поэтому вся наша работа будет сконцентрирована
на этом. Мы должны сделать все, чтобы Офис президента был действительно офисом президента
и мы все работали на то, чтобы президент был успешным и наша страна была
успешной", - сказал Ермак.
Также он подчеркнул важность выполнения всех
обещаний, какие были декларированы во время президентской кампании.
"Буду делать все необходимое, чтобы в Офисе
президента основным принципом была комфортная атмосфера и профессиональная коллективная работа
единомышленников, которые уважают друг друга. Я сделаю все, чтобы не было никакого телефонного
права и вмешательства в государственные процессы, никаких интриг, все будет прозрачно и честно",
- сообщил новый глава Офиса.
Кроме того, Ермак признал, что ОП следует развивать
коммуникации и становиться прозрачнее, поэтому пообещал улучшить отношения с медиа и
отметил независимость СМИ. Среди основных направлений назвал остановку войны
на Донбассе, региональную политику, а также развитие инвестиционных процессов.
Ранее "Комментарии" писали, что Андрей Богдан был уволен с должности руководителя Офиса президента, а его место занял
советник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости