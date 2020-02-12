Украина подписала безвиз с экзотической страной

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Украина подписала безвизовые соглашения с Маршалловыми островами. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
"Правительство утвердило Соглашение между правительствами Украины и Республики Маршалловые острова об отмене виз. Принятие постановления позволит выполнить внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления соглашения в силу", - написал Алексей Гончаренко.
Итак, украинцы смогут путешествовать без виз на 90 дней в течение 180 дней.
Как сообщало издание "Комментарии", 17 ноября правительство Украины проголосовало за введение безвизового режима с Маршалловыми островами.
Напомним, что Маршалловы острова является одним из самых маленьких тихоокеанских государств в мире, расположенными в Микронезии. По статистическим данным, на территории страны проживает порядка 55 тысяч граждан.
21 ноября Украина и Аргентина договорились об увеличении срока пребывания граждан на территории другой страны. Соответствующий протокол подписали в Киеве глава украинского МИДа Вадим Пристайко и посол Аргентины.
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