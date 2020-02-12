Мало кто из глав АП запомнился умением решать стратегические задачи, - Фомин

Работу главы Офиса президента нужно оценивать, исходя из того, какого уровня задачи стояли перед главой АП - и насколько успешно ему удавалось их решать. Так журналист Александр Фомин прокомментировал новость об увольнении Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента.

По этому критерию, пишет Фомин, всех глав АП можно разделить на три группы: технические исполнители, мастера интриги и политические стратеги.

Александр Фомин приводит примеры Бориса Ложкина и Игоря Райнина, которые были типичными техническими фигурами. По сравнению с ними, например, Дмитрий Табачник претендовал на роль политического игрока, но не всегда успешно.

"А вот, например, Дмитрий Табачник, руководивший АП с 1994 по 1996 годы, никогда не видел себя "технарем". Он успешно занимался политическими интригами, но хотел большего. И хотя Табачник претендовал на большее, чем просто участие в политической борьбе, но взять стратегические вершины ему так и не удалось", - подчеркнул журналист.

В противовес этому, приводит пример Александр Фомин, такой политик как Виктор Медведчук на посту главы Администрации президента запомнился именно умением решать стратегические задачи. Одна из таких задач - это политическая реформа, которая актуальна до сих пор.

"И, наоборот, Виктор Медведчук на посту главы АП показал умение решать именно стратегические задачи. Да вот простой пример – журнал "Корреспондент" еще в 2017 году признал, что мы все живем по правилам, которые придумал Медведчук. Ведь именно благодаря главе АП в 2004 году удалось реализовать политическую реформу, вследствие чего Украина сегодня является парламентско-президентской республикой", - аргументирует журналист.

В качестве еще одного примера Фомин приводит историю, как Медведчук успешно разрешил в интересах Украины международный кризис из-за обвинений США в продаже РЛС "Кольчуга" в Ирак под руководством Саддама Хуссейна.

"Из числа стратегических задач можно вспомнить и успешное решение международного кризиса из-за обвинений в продаже РЛС "Кольчуга" в Ирак. Если бы США тогда удалось реализовать свой план, то они превратили бы Украину сначала в страну-изгоя, а затем установили бы внешнее управление", - пояснил журналист Александр Фомин.

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