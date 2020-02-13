Таможня и налоговая будут работать по-новому

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Сегодня в Украине вступил в закон № 440-IX о введении нового
формата деятельности Гостаможслужбы и Государственной налоговой службы Украины, сообщает пресс-служба Кабмина.
Документ направлен на то, чтобы урегулировать нормы
украинского законодательства в связи с проведением реформы таможенных и
налоговых органов.
Документ обеспечивает функционирование ГНС и Гостаможслужбы
в формате единых юридических лиц и позволит создать информационную базу по
таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины, на
основе обезличенной информации по экспортно-импортным операциям.
Согласно закону, Гостаможслужба должна будет регулярно обнародовать информацию, которая касается таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины.
Как сообщали "Комментарии", система "электронная таможня" получила достаточное финансирование и может быть запущена за год.
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