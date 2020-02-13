Таможня и налоговая будут работать по-новому

Сегодня в Украине вступил в закон № 440-IX о введении нового формата деятельности Гостаможслужбы и Государственной налоговой службы Украины, сообщает пресс-служба Кабмина.

Документ направлен на то, чтобы урегулировать нормы украинского законодательства в связи с проведением реформы таможенных и налоговых органов.

Документ обеспечивает функционирование ГНС и Гостаможслужбы в формате единых юридических лиц и позволит создать информационную базу по таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины, на основе обезличенной информации по экспортно-импортным операциям.

Согласно закону, Гостаможслужба должна будет регулярно обнародовать информацию, которая касается таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины.

Как сообщали "Комментарии", система "электронная таможня" получила достаточное финансирование и может быть запущена за год.



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