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Таможня и налоговая будут работать по-новому

В Украине налоговая и таможня будут работать в новом формате, это сделано с целью урегулирования норм законодательства

сегодня, 09:32
Автор:

• Наталья Шевченко

Таможня и налоговая будут работать по-новому

Сегодня в Украине вступил в закон № 440-IX о введении нового формата деятельности Гостаможслужбы и Государственной налоговой службы Украины, сообщает пресс-служба Кабмина.

Документ направлен на то, чтобы урегулировать нормы украинского законодательства в связи с проведением реформы таможенных и налоговых органов.

Документ обеспечивает функционирование ГНС и Гостаможслужбы в формате единых юридических лиц и позволит создать информационную базу по таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины, на основе обезличенной информации по экспортно-импортным операциям.

Согласно закону, Гостаможслужба должна будет регулярно обнародовать информацию, которая касается таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины.

Как сообщали "Комментарии", система "электронная таможня" получила достаточное финансирование и может быть запущена за год.


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Источник: https://comments.ua/
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