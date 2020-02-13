Власть в 2019 году уничтожила сельхозпроизводство в Украине, - Медведчук

"Я знаю, что будет попытка бросить пыль в глаза. Что бы они не говорили, мы же знаем реалии. В нашей фракции и в партии достаточно профессионалов - мы знакомимся постоянно с экономическим и социальным мониторингом, мы видим ситуацию в стране", - сказал нардеп в интервью телеканалам.



Медведчук обратил внимание, что в 2019 году падение промышленного производства в Украине составило 1,8%, а темпы роста сельхозпроизводства сократились до 1,1%.



"Напоминаю, по итогам 2018 года этот рост составлял 8,1%. То есть, угробили сельскохозяйственное производство. План доходной части бюджета 2019 года не выполнен", - подчеркнул парламентарий.





Отметим, ранее глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что внешнее управление Украиной является фактом. И это влияет не только на политику, но и на принятие важных государственных решений.

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