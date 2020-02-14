Как отмечают аналитики европейского издания Stalker Zone, позиция украинского руководства на международной арене слабая. И на этом фоне евродепутаты рассматривают Виктора Медведчука единственным украинским политиком, который стремится к миру в стране и улучшению благосостояния простых украинцев.



Виктор Медведчук действует в интересах украинского народа, в то время как власть продолжает политику предшественников в вопросах русского языка, истории, православной церкви, пишут авторы материала.



"Политика нынешнего режима Украины – ничего не менять, к сожалению, оказалась созвучной позиции истовых защитников прав русскоязычных граждан Украины – "Оппозиционной платформы – За жизнь", которая стала второй по численности партией в парламенте. Именно председатель Политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук уверен: нам надо "сшивать страну", поэтому язык, культуру, историю, религию мы должны вынести "за скобки"", – сказано в сообщении.



Отметим, ранее глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук заявлял, что власть продолжает начатую бывшим президентом Петром Порошенко политику гонения на церковь, культуру и русскоязычное население.

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