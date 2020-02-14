Медведчук выйдет во второй тур президентских выборов, - блогер

Блогер Евгений Положий обращает внимание, что украинские президенты традиционно имели связи с олигархами, благодаря чему можно сделать прогноз относительно второго тура будущих президентских выборов.



Положий отмечает, что ситуация у нынешней власти понятна, а вот у проевропейских оппозиционных сил нет единого кандидата.



"Порошенко объективно и субъективно не может быть лидером оппозиции. Проблема в том, что лидера оппозиции нет в принципе. Демократические, патриотические, проевропейски настроенные силы в Украине не имеют сейчас лидера, вокруг которого они могут сплотиться во втором туре президентских выборов, замечая, правда, что есть Юлия Тимошенко" – пишет блогер.

А лидер другого оппозиционного спектра, по словам блогера, уже обозначен.



"Виктор Медведчук, за которым стоят его деньги, деньги экс-регионалов, поддержка Кремля и лично Путина, а также немалая поддержка электората в Украине. После присоединения временно оккупированных территорий партия Медведчука может рассчитывать на 30–35% в парламенте, что делает Медведчука главным оппозиционером Зеленскому и серьезно повышает шансы на победу в президентских выборах", - пишет он.



При этом блогер напомнил, что ранее президент Владимир Зеленский заявил, что не намерен баллотироваться на второй срок. И поэтому соперник Медведчука во втором туре пока неизвестен.



"Впрочем, даже если и пойдет, то выбор Зеленский – Медведчук не радует глаз. Второй вариант: Тимошенко – Медведчук. Это вообще откуда-то из глубоких девяностых прошлого века. Но пока все, весомых заявок больше нет! Учитывая мощь Медведчука, как бы не пришлось нижайше просить у Владимира Зеленского (Игоря Коломойского) баллотироваться повторно", – подчеркнул Положий.

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