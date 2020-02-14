Пять лет со дня подписания Минских соглашений: Виктор Медведчук подвел итоги пятилетия

На сегодняшний день последствия подписания Минских соглашений не вызывают особого энтузиазма и, что самое главное, не дают уверенности в том, что мирное урегулирование конфликта, воссоединения Донбасса и Украины могут произойти в ближайшее время. Такую точку зрения высказал председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук, подводя итоги по прошествии пяти лет с момента подписания соглашений.

Народный депутат напомнил, что пять лет назад присутствовал в Минске на 17-часовых переговорах и хорошо помнит сложный климат и напряжение, которые сопровождали переговоры глав государств "нормандской четверки".

"Это был третий документ из числа так называемых "минских соглашений". Первый был подписан 5 сентября 2014 года, и он назывался "Протокол по результатам встречи Трехсторонней контактной группы по реализации мирного плана президента Порошенко и инициатив президента России Путина". Вторым был меморандум от 19 сентября о разграничении сил и о линии соприкосновения с перечислением тех пунктов, по которым проходила эта линия соприкосновения, и он был подписан 19 сентября. И третьим был комплекс мер по выполнению минских соглашений, фундаментом и основой которых было то, что было подписано 5 и 19 сентября 2014 года", - рассказал Медведчук.

По словам политика, 17 февраля 2017 года Совет безопасности ООН утвердил резолюцию, которой полностью были закреплены и зафиксированы Минские соглашения.

"После этого были попытки принятия отдельных законов. Одни приняли – не действует, другие не смогли принять, третьи приняли, но не подписали, не ввели в действие. И вот эта катавасия, такой калейдоскоп событий, направленный на мирное урегулирование, продолжается до сегодняшнего дня. Из последних документов надо назвать, безусловно, Парижское коммюнике 9 декабря прошедшего 2019 года", - подчеркнул Медведчук.

В целом же, по мнению лидера "ОПЗЖ", подписание Минских соглашений стало историческим событием, поскольку его оценили практически все мировые лидеры и во всех столицах. Дескать, документ остановил массовое кровопролитие и прекратил активную фазу боевых действий на Донбассе.

"Ну, а если говорить уже сегодня по поводу того, что происходит и каким путем идет уже другая власть, власть господина Зеленского, то, к сожалению, я сказал и еще раз повторю: это не вселяет надежд на то, что мир на Донбассе будет установлен", - подытожил Медведчук.





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