Суд одобрил задержание беглого экс-нардепа Дмитрия Святаша, - СМИ

Бывший народный депутат от партии "Возрождение" Дмитрий Святаш может оказаться под стражей, а его партнер Василий Поляков – под круглосуточным домашним арестом. Об этом сообщает "5-й канал".

Отмечается, что в ходе заседания Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности генпрокурор Руслан Рябошапка, отчитываясь о работе своего ведомства, заявил, что за последние пять месяцев к ответственности было привлечено 13 бывших народных депутатов.

Одно из уголовных дел связано с завладением бенефициарами ГК "АИС" Дмитрием Святашем и Василием Поляковым денежными средствами Укрсиббанка в размере 100 млн. долл. В материале утверждается, что в этом деле также наметились существенные продвижения.

Так, прокуратура г. Киева подтверждает, что в рамках данного уголовного производства было арестовано около 80% активов ГК “АИС“, которые были переданы на ответственное хранение АРМА. Также следствием были вручены подозрения Дмитрию Святашу и Василию Полякову, в отношении которого также была избрана мера пресечения в виде личного обязательства. Ряду директоров и топ-менеджементу АИС, принимающим участие в мошеннических схемах АИС также были вручены подозрения и избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Однако, Василий Поляков и Дмитрий Святаш ввиду опасений оказаться за решеткой предпринимают попытки саботировать уголовное дело.

Как сообщает юрист потерпевшего ООО “УМК”, на данный момент Киевским апелляционным судом рассматривается апелляционная жалоба прокуратуры Киева об избрании Полякову более строгой меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Однако уже два месяца рассмотрение жалобы невозможно ввиду неявки Полякова и его адвокатов в заседания по формальным основаниям. При этом, Василий Поляков был неоднократно замечен при пересечении границы из Лондона в Киев, что по мнению юристов может свидетельствовать о попытках скрыться от уголовной ответственности за пределами страны.

На данный момент, согласно данным МВД, Дмитрий Святаш находится во всеукраинском розыске, как лицо, которое систематически скрывается от органов власти. Шевченковским районным судом Киева 7 ноября 2019 года было предоставлено разрешение на задержание Дмитрия Святаша.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!